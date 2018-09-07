Бывший гендиректор «Роскосмоса» назначен полпредом президента в Приволжье

До «Роскосмоса» Комаров почти пять лет - с 2009 по 2013 годы - возглавлял «АвтоВАЗ» Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе (ПФО). Президентский указ о назначении Комарова опубликован на официальном сайте Кремля.

С января 2015 года по май 2018 года Комаров руководил госкорпорацией «Роскосмос». На этом посту его сменил бывший куратор военно-промышленного комплекса в правительстве Дмитрий Рогозин, а Комаров стал заместителем министра науки и высшего образования. В бытность вице-премьером Рогозин резко и публично критиковал руководство «Роскомоса» за несистемный подход к развитию отрасли после неудачного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный».

До «Роскосмоса» Комаров почти пять лет - с 2009 по 2013 годы - возглавлял «АвтоВАЗ». Именно при Комарове на автозаводе была реализована антикризисная программа и началось стратегическое сотрудничество с альянсом Renault-Nissan. Перед этим Комаров занимал руководящие посты в «Ростехнологиях» и «Норильском никеле».

О том, что Комаров - вероятный кандидат на полпредство в Приволжье, писал РБК. По мнению издания, назначение Комарова связано с интересами гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Пост полпреда в ПФО освободился после назначения Михаила Бабича послом в Белоруссии в конце августа.