Германии предлагают принять участие в бомбежках Сирии

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен поручила провести проверку боеготовности немецких вооруженных сил на случай, если решение об участии Германии будет принято John MacDougall via AP

Германия может отправить свои самолеты Tornado в Сирию для участия в авиаударах коалиции США, Великобритании и Франции против сил Башара Асада, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в минобороны ФРГ. По данным издания, запрос на участие немецких ВВС в операции коалиции поступил от США. Ранее США заявили о наличии разведданных, подтверждающих, что Асад дал согласие на проведение химической атаки с использованием хлора против повстанцев в провинции Идлиб, писала газета The Wall Street Journal.

«Ситуация в Сирии вызывает крайнюю обеспокоенность. Сейчас мы, разумеется, поддерживаем постоянные контакты с американскими и европейскими коллегами, обсуждаем возможные сценарии ответных действий», – говорится в совместном заявлении военного ведомства и МИД Германии. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен поручила провести проверку боеготовности немецких вооруженных сил на случай, если решение об участии Германии будет принято, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В минобороны подчеркнули, что участие немецких военных в операции возможно только в случае применения силами Асада химического оружия. При таком же условии готовность нанести удар по Сирии высказала Франция, передавало Reuters со ссылкой на главу французского генштаба Франсуа Лекуантра.

В случае Германии окончательное решение остается за канцлером Ангелой Меркель. Учитывая внутриполитический контекст, принять такое решение будет крайне сложно. Против отправки немецких самолетов в Сирию уже высказалась глава второй крупнейшей партии Германии, СДПГ, Андреа Налес: «СДПГ не согласится – ни в парламенте, ни в правительстве – на участие в войне в Сирии» (цитата по Reuters). По данным агентства, этот вопрос может еще больше осложнить непростые отношения внутри правящей коалиции и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В апреле США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии в ответ на предполагаемое проведение Асадом химической атаки в Думе. Тогда Меркель исключила возможность участия Германии. Сейчас участие немецких ВВС в сирийском конфликте ограничивается полетами на разведку и дозаправку самолетов союзников. Согласно конституции ФРГ применение бундесвера за рубежом возможно только в рамках системы коллективной безопасности (НАТО, ООН, ЕС), удар по Сирии противоречил бы конституции, отмечает агентство Tagesschau.

В субботу представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что днем ранее боевики в Идлибе провели совещание по подготовке провокации с химоружием в населенных пунктах Джиср-эш-Шугуре, Серакабе, Тафтаназе и Сармине и определили срок готовности к акции к вечеру в воскресенье.