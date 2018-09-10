Германии предлагают принять участие в бомбежках Сирии
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Германия может отправить свои самолеты Tornado в Сирию для участия в авиаударах коалиции США, Великобритании и Франции против сил Башара Асада, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в минобороны ФРГ. По данным издания, запрос на участие немецких ВВС в операции коалиции поступил от США. Ранее США заявили о наличии разведданных, подтверждающих, что Асад дал согласие на проведение химической атаки с использованием хлора против повстанцев в провинции Идлиб, писала газета The Wall Street Journal.
«Ситуация в Сирии вызывает крайнюю обеспокоенность. Сейчас мы, разумеется, поддерживаем постоянные контакты с американскими и европейскими коллегами, обсуждаем возможные сценарии ответных действий», – говорится в совместном заявлении военного ведомства и МИД Германии. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен поручила провести проверку боеготовности немецких вооруженных сил на случай, если решение об участии Германии будет принято, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В минобороны подчеркнули, что участие немецких военных в операции возможно только в случае применения силами Асада химического оружия. При таком же условии готовность нанести удар по Сирии высказала Франция, передавало Reuters со ссылкой на главу французского генштаба Франсуа Лекуантра.
В случае Германии окончательное решение остается за канцлером Ангелой Меркель. Учитывая внутриполитический контекст, принять такое решение будет крайне сложно. Против отправки немецких самолетов в Сирию уже высказалась глава второй крупнейшей партии Германии, СДПГ, Андреа Налес: «СДПГ не согласится – ни в парламенте, ни в правительстве – на участие в войне в Сирии» (цитата по Reuters). По данным агентства, этот вопрос может еще больше осложнить непростые отношения внутри правящей коалиции и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В апреле США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии в ответ на предполагаемое проведение Асадом химической атаки в Думе. Тогда Меркель исключила возможность участия Германии. Сейчас участие немецких ВВС в сирийском конфликте ограничивается полетами на разведку и дозаправку самолетов союзников. Согласно конституции ФРГ применение бундесвера за рубежом возможно только в рамках системы коллективной безопасности (НАТО, ООН, ЕС), удар по Сирии противоречил бы конституции, отмечает агентство Tagesschau.
В субботу представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что днем ранее боевики в Идлибе провели совещание по подготовке провокации с химоружием в населенных пунктах Джиср-эш-Шугуре, Серакабе, Тафтаназе и Сармине и определили срок готовности к акции к вечеру в воскресенье.