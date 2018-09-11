В России начались крупнейшие с советских времен военные учения
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Во вторник на полигоне «Цугол» в Читинской области началась активная фаза маневров «Восток-2018», в которых участвуют мотопехотная бригада Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и подразделения монгольской армии. Судя по представленной информации, на «Цуголе» разыгрывается операция фронтового масштаба, в которой с каждой стороны участвует несколько штабов армий, включая одну китайскую, а соединения обозначаются батальонными тактическими группами (усиленными батальонами, способными к самостоятельным действиям), говорит бывший офицер Минобороны.
В этом центральном эпизоде учений, как ранее заявляло Минобороны, примут участие 25 000 человек, а общая численность участников маневров превышает 300 000 человек. Кроме операции на «Цуголе» началась отработка и других эпизодов. Так, на Чукотке десантные корабли Северного флота начали учения по высадке десанта, а в Японском море высадку десанта отрабатывает Тихоокеанский флот. Но в этих и других эпизодах принимает участие значительно меньше военнослужащих, чем на «Цуголе», говорит человек, близкий к Минобороны. По его словам, фактически в розыгрышах боевых эпизодов поучаствует несколько десятков тысяч человек, а у многих соединений будет просто проверена боеготовность в местах их дислокации. При этом число участвующих в активной фазе маневров «Восток-2018» все же меньше, чем их было на одних из самых крупных советских оперативно-стратегических учений – «Запад-81» (100 000 человек), отмечает собеседник «Ведомостей».
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