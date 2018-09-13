Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвали причину визита в Солсбери
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Подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян и рассказали, что приезжали в Солсбери в туристических целях.
«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров. По словам Боширова, в Солсбери есть знаменитый собор. «С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря, — отметил Петров. — Это была не бизнес-поездка — сейчас. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери».
На просьбу расписать, что они делали в Великобритании, Петров рассказал: «Второго числа [2 марта] мы прилетели. <...> Мы приехали в Солсбери третьего числа [3 марта], пробыли там ровно... пытались погулять по городу, но так как был город весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса — мы все промокли». 4 марта, по их словам, они вновь ездили в Солсбери.
О том, где находится дом Скрипалей, Петров и Боширов не знают. «Может, мы проходили мимо [этого дома], а может — не проходили», — отметил Боширов. На вопрос о том, что их объединяет, Боширов попросил «не лезть» в их частную жизнь. «Мы у вас защиты просим — мы у вас не на допросе», — подчеркнул он.
Петров и Боширов подчеркнули, что они — это те самые люди, фотографии которых обнародовали британские правоохранительные органы. «Мы на самом деле те, кого и показывали», — отметил Петров. Боширов добавил, что это их настоящие имена. На вопрос о том, работают ли они на ГРУ, они ответили отрицательно. Петров сказал, что они — «предприниматели средней руки». «Если вкратце, то это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания. Витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры», — добавил он.
По их словам, у них не было с собой флакона духов Nina Ricci, в котором, по данным британских правоохранительных органов, перевозили нервно-паралитическое вещество «Новичок». «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — подчеркнул Боширов.
Петров и Боширов также сказали, что по коридору в аэропорту они проходили вместе. Ранее британские правоохранительные органы опубликовали две фотографии, на которых россияне проходят по коридорам по отдельности и в одно и то же время. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в подлинности этих фотографий.
На вопрос о том, выступили ли бы они в СМИ, если бы об этом не попросил президент России Владимир Путин, Петров ответил: «Скорее всего, наверное, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Мы раньше не сталкивались никогда со средствами массовой информации, и было бы проще, наверное, излить душу именно в интернет».
В начале сентября Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британская прокуратура допускала, что это псевдонимы. Также она сообщала, что подозреваемые находятся в России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что они принадлежат к ГРУ и действовали по приказу на «высоком уровне» руководства России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что высказывания о причастности руководства России к отравлению Скрипалей недопустимы.
12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении. «Ничего там особенного и криминального нет», — отметил он. Путин призвал Петрова и Боширова «куда-нибудь прийти» - к примеру, выступить в СМИ.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.