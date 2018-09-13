Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвали причину визита в Солсбери

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Подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян и рассказали, что приезжали в Солсбери в туристических целях.

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров. По словам Боширова, в Солсбери есть знаменитый собор. «С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря, — отметил Петров. — Это была не бизнес-поездка — сейчас. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери».

Toby Melville / Reuters Солсберийский собор

На просьбу расписать, что они делали в Великобритании, Петров рассказал: «Второго числа [2 марта] мы прилетели. <...> Мы приехали в Солсбери третьего числа [3 марта], пробыли там ровно... пытались погулять по городу, но так как был город весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса — мы все промокли». 4 марта, по их словам, они вновь ездили в Солсбери.

О том, где находится дом Скрипалей, Петров и Боширов не знают. «Может, мы проходили мимо [этого дома], а может — не проходили», — отметил Боширов. На вопрос о том, что их объединяет, Боширов попросил «не лезть» в их частную жизнь. «Мы у вас защиты просим — мы у вас не на допросе», — подчеркнул он.

Петров и Боширов подчеркнули, что они — это те самые люди, фотографии которых обнародовали британские правоохранительные органы. «Мы на самом деле те, кого и показывали», — отметил Петров. Боширов добавил, что это их настоящие имена. На вопрос о том, работают ли они на ГРУ, они ответили отрицательно. Петров сказал, что они — «предприниматели средней руки». «Если вкратце, то это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания. Витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры», — добавил он.

По их словам, у них не было с собой флакона духов Nina Ricci, в котором, по данным британских правоохранительных органов, перевозили нервно-паралитическое вещество «Новичок». «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — подчеркнул Боширов.

Петров и Боширов также сказали, что по коридору в аэропорту они проходили вместе. Ранее британские правоохранительные органы опубликовали две фотографии, на которых россияне проходят по коридорам по отдельности и в одно и то же время. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в подлинности этих фотографий.

На вопрос о том, выступили ли бы они в СМИ, если бы об этом не попросил президент России Владимир Путин, Петров ответил: «Скорее всего, наверное, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Мы раньше не сталкивались никогда со средствами массовой информации, и было бы проще, наверное, излить душу именно в интернет».

В начале сентября Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британская прокуратура допускала, что это псевдонимы. Также она сообщала, что подозреваемые находятся в России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что они принадлежат к ГРУ и действовали по приказу на «высоком уровне» руководства России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что высказывания о причастности руководства России к отравлению Скрипалей недопустимы.

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении. «Ничего там особенного и криминального нет», — отметил он. Путин призвал Петрова и Боширова «куда-нибудь прийти» - к примеру, выступить в СМИ.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей