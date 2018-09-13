Начинается отбор кандидатов на руководящие должности в новых кассационных и апелляционных судах

Но уже сейчас понятно, что туда попадут только старые и проверенные кадры

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Конкурс на должности председателей вновь образуемых судов оказался формальным Андрей Гордеев / Ведомости

На следующей неделе Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) начнет отбор кандидатов на должности председателей вновь создаваемых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, повестка заседания опубликована на сайте ВККС. Структурная реформа судебной системы была объявлена в прошлом году – ожидается, что создание этих судов позволит обеспечить объективность и независимость судопроизводства на экстерриториальной основе. Согласно закону новые суды заработают с октября 2019 г., но председателей туда должны назначить не позднее 15 октября этого года. Поэтому конкурс на новые вакансии был проведен с невиданной скоростью: на прием заявок ВККС отвела всего две недели – он продолжался с 31 июля по 13 августа, хотя обычно это занимает месяц. Все проверки кандидатов (традиционно данные о кандидатах запрашивают в МВД, ФСБ, ФНС и других компетентных ведомствах) также прошли очень оперативно. Кроме того, уже 11 сентября комиссия объявила о вакансии на должности председателей первого и четвертого апелляционного судов, сократив срок приема документов до семи дней. Ранее сообщалось, что председатель Владимирского областного суда Александр Малышкин, претендовавший на должность председателя четвертого апелляционного суда, отозвал свою кандидатуру.

Конкурс на должности председателей вновь образуемых судов оказался формальным: на 12 вакантных должностей претендуют 12 кандидатов, все – действующие руководители региональных судов. Во второй апелляционный суд в Санкт-Петербург (будет рассматривать в качестве второй инстанции дела по жалобам на решения областных судов Северо-Запада и Сибири) просится зампред Ленинградского областного суда Ирина Подносова, в третий апелляционный суд в Сочи (регионы Южного федерального округа и Крыма) – председатель арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексей Шишкин, в пятый (он будет находиться в Сибири и курировать регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока) – председатель Верховного суда Республики Алтай Марина Алексина.