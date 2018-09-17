Губернатор дальнего плавания. Где Тарасенко получил аномально высокий результат

За ставленника Кремля активно голосовали на судах, а также в акушерских пунктах и домах культуры

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко Юрий Смитюк / ТАСС

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора, в ходе которого сначала с большим отрывом лидировал кандидат-коммунист Андрей Ищенко, но затем — неожиданно, по итогам обработки более 94% протоколов, — вырвался вперед единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко объявил о «воровстве голосов» и провел митинг у краевой администрации во Владивостоке, а руководитель КПРФ Геннадий Зюганов назвал голосование «криминальным беспределом» и потребовал от президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

«Ведомости» составили таблицу с данными о голосовании на избирательных участках, где Тарасенко получил более 80% голосов. Как следует из этой таблицы, Тарасенко получил 100% голосов на 44 УИКах (всего их 1550). На 43 из этих 44 УИКов кандидат добился 100%-ной явки, а 36 из них находятся во Владивостоке. Более того, 41 УИК из показавших 100%-ный результат по голосам — это избиратели на судах (теплоходах, траулерах, танкерах). В Уссурийске, где, по мнению КПРФ, было много нарушений, на 43 УИКах из 102 в целом Тарасенко получил более 80% голосов.

Данные в таблице можно сортировать по любому из параметров — адресу УИК, явке или количеству голосов.