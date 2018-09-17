Губернатор дальнего плавания. Где Тарасенко получил аномально высокий результат
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16 сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора, в ходе которого сначала с большим отрывом лидировал кандидат-коммунист Андрей Ищенко, но затем — неожиданно, по итогам обработки более 94% протоколов, — вырвался вперед единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко объявил о «воровстве голосов» и провел митинг у краевой администрации во Владивостоке, а руководитель КПРФ Геннадий Зюганов назвал голосование «криминальным беспределом» и потребовал от президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
«Ведомости» составили таблицу с данными о голосовании на избирательных участках, где Тарасенко получил более 80% голосов. Как следует из этой таблицы, Тарасенко получил 100% голосов на 44 УИКах (всего их 1550). На 43 из этих 44 УИКов кандидат добился 100%-ной явки, а 36 из них находятся во Владивостоке. Более того, 41 УИК из показавших 100%-ный результат по голосам — это избиратели на судах (теплоходах, траулерах, танкерах). В Уссурийске, где, по мнению КПРФ, было много нарушений, на 43 УИКах из 102 в целом Тарасенко получил более 80% голосов.
Данные в таблице можно сортировать по любому из параметров — адресу УИК, явке или количеству голосов.
Где Тарасенко получил аномально высокий результат
|Номер УИК
|Адрес УИК
|Явка,%
|Число проголосовавших за Тарасенко на УИК
|Процент проголосовавших за Тарасенко на УИК
|Процент проголосовавших за Тарасенко в УИК от общего числа проголосовавших за него
|Процент избирателей в УИК от общего числа избирателей
|УИК №1915
|Находка, поселок Врангель, улица Набережная, 60, гостиница "Бали"
|61,97
|180
|81.82%
|0,07
|0,025
|УИК №1923
|Находка, бульвар Энтузиастов, дом 3, ДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8"
|83,83
|1482
|85.32%
|0,59
|0,144
|УИК №1944
|Находка, улица Владивостокская, дом 45А, "Детско-юношеская спортивная школа "Водник"
|78,57
|942
|81.84%
|0,37
|0,102
|УИК №1963
|Находка, улица Спортивная, 3А, МБУ "Физкультура и здоровье"
|58,56
|844
|81.15%
|0,33
|0,123
|УИК №1966
|Находка, улица Спортивная, 6, филиал ФГАОУ ВПО "Дальневосточный федеральный университет"
|91,19
|1205
|81.42%
|0,48
|0,113
|УИК №7101
|Находка, рыболовный траулер "Механик Брызгалин"
|95,56
|71
|82.56%
|0,03
|0,006
|УИК №7104
|Находка, рыболовный траулер "Капитан Фалеев"
|87,88
|76
|87.36%
|0,03
|0,007
|УИК №7110
|Находка, рыболовный траулер "Ардатов"
|100,00
|70
|85.37%
|0,03
|0,006
|УИК №7111
|Находка, рыболовный траулер "СИВИНД-1", т/х "Залив Петра Великого"
|100,00
|65
|84.42%
|0,03
|0,005
|УИК №7113
|Находка, приёмно-транспортный рефрижератор "Тигр-2"
|100,00
|61
|100.00%
|0,02
|0,004
|УИК №7114
|Поселок Преображение, рыболовный краболов-траулер "Капитан Демидюк"
|100,00
|15
|93.75%
|0,01
|0,001
|УИК №7115
|Поселок Преображение, рыболовный краболов-траулер "Капитан Колесников"
|100,00
|25
|92.59%
|0,01
|0,002
|УИК №7119
|Поселок Преображение, судно "Барс"
|100,00
|23
|92.00%
|0,01
|0,002
|УИК №7120
|Поселок Преображение, судно "Серово"
|100,00
|21
|80.77%
|0,01
|0,002
|УИК №7121
|Поселок Преображение, судно "Рысь"
|100,00
|25
|96.15%
|0,01
|0,002
|УИК №7122
|Поселок Преображение, судно "Леопард"
|29,63
|7
|87.50%
|0,00
|0,002
|УИК №7124
|Поселок Подъяпольский, судно "Приморье"
|100,00
|120
|93.75%
|0,05
|0,009
|УИК №7125
|Поселок Подъяпольский, судно "Сланцы"
|100,00
|252
|86.60%
|0,10
|0,020
|УИК №7126
|Поселок Подъяпольский, судно"Кировка"
|100,00
|135
|100.00%
|0,05
|0,009
|УИК №7127
|Поселок Подъяпольский, судно "Подъяпольск"
|100,00
|8
|88.89%
|0,00
|0,001
|УИК №7128
|Поселок Подъяпольский, судно "Тихменево"
|100,00
|19
|86.36%
|0,01
|0,002
|УИК №7129
|Поселок Подъяпольский, судно "Октябрь"
|100,00
|19
|86.36%
|0,01
|0,002
|УИК №7130
|Поселок Подъяпольский, судно "Экарма-3"
|100,00
|20
|90.91%
|0,01
|0,002
|УИК №7132
|Находка, т/х "Прогресс"
|100,00
|16
|88.89%
|0,01
|0,001
|УИК №7134
|Находка, т/х "Гармония"
|100,00
|17
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №7135
|Находка, т/х "Озерск"
|100,00
|18
|81.82%
|0,01
|0,002
|УИК №7136
|Находка, т/х "Комсомолия Калининграда"
|100,00
|15
|88.24%
|0,01
|0,001
|УИК №7138
|Владивосток, судно "Стерлядь"
|100,00
|14
|93.33%
|0,01
|0,001
|УИК №7139
|Владивосток, судно "Калиновка"
|100,00
|13
|81.25%
|0,01
|0,001
|УИК №7140
|Владивосток, судно "Киреевка"
|100,00
|13
|92.86%
|0,01
|0,001
|УИК №7141
|Владивосток, судно "Седанка"
|100,00
|15
|88.24%
|0,01
|0,001
|УИК №7146
|Владивосток, т/х"Орион"
|100,00
|29
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №7147
|Находка, судно "Экарма-2"
|100,00
|28
|96.55%
|0,01
|0,002
|УИК №7148
|Находка, судно "Кирово"
|100,00
|26
|92.86%
|0,01
|0,002
|УИК №7149
|Находка, судно "Кневичи"
|100,00
|28
|96.55%
|0,01
|0,002
|УИК №7150
|Находка, судно"Муром"
|80,00
|15
|93.75%
|0,01
|0,001
|УИК №7151
|Находка, т/х "Уругулл"
|100,00
|17
|94.44%
|0,01
|0,001
|УИК №7152
|Находка, т/х "Сиерра"
|100,00
|21
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №7153
|Владивосток, судно "Восток-2"
|100,00
|24
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №7154
|Владивосток, судно "Восток-5"
|100,00
|32
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №7155
|Владивосток, судно "Шанс-102"
|100,00
|24
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №7171
|Находка, судно "Тихий Океан"
|100,00
|28
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №343
|г. Артем, территориальное управление «Артемовский»
|46,03
|576
|84.09%
|0,23
|0,103
|УИК №350
|г. Артем, «Детский сад № 13»
|83,23
|466
|83.07%
|0,18
|0,047
|УИК №354
|г. Артем, «Детский сад № 5»
|69,46
|1189
|84.75%
|0,47
|0,140
|УИК №5406
|Владивосток, ул. Корабельная Набережная, 15а (Тихоокеанский флот)
|100,00
|334
|86.53%
|0,13
|0,027
|УИК №5408
|100,00
|154
|81.91%
|0,06
|0,013
|УИК №5409
|100,00
|186
|84.93%
|0,07
|0,015
|УИК №5410
|100,00
|191
|83.77%
|0,08
|0,016
|УИК №5411
|100,00
|30
|85.71%
|0,01
|0,002
|УИК №5502
|Владивосток, территория Морского кладбища
|100,00
|103
|85.12%
|0,04
|0,008
|УИК №5504
|Владивосток, военная часть 99333, 99333-Д
|100,00
|97
|80.83%
|0,04
|0,008
|УИК №5512
|100,00
|39
|92.86%
|0,02
|0,003
|УИК №5514
|Владивосток, военная часть 53170-Б, 53170-П
|100,00
|405
|87.28%
|0,16
|0,032
|УИК №5809
|Владивостокский городской округ, т/х"ФЕСКО Новик"
|100,00
|14
|82.35%
|0,01
|0,001
|УИК №5811
|Владивостокский городской округ, т/х "ФЕСКО Пионер"
|100,00
|14
|82.35%
|0,01
|0,001
|УИК №5813
|Владивостокский городской округ, т/х "ФЕСКО Приморье"
|100,00
|15
|93.75%
|0,01
|0,001
|УИК №5814
|Владивостокский городской округ, судно "Порфирий Чанчибадзе"
|100,00
|73
|96.05%
|0,03
|0,005
|УИК №5815
|Владивостокский городской округ, судно "Капитан Олейничук"
|100,00
|92
|85.98%
|0,04
|0,007
|УИК №5817
|Владивостокский городской округ, судно "Владимир Бродюк"
|100,00
|49
|90.74%
|0,02
|0,004
|УИК №5819
|Владивостокский городской округ,ОАО "ТУРНИФ", БМРТ "Порфирий Чанчибадзе"
|100,00
|57
|100.00%
|0,02
|0,004
|УИК №5820
|Владивостокский городской округ, судно "Виталий Шмыков"
|100,00
|23
|82.14%
|0,01
|0,002
|УИК №5821
|Владивостокский городской округ, судно "Корона Рифер"
|100,00
|26
|86.67%
|0,01
|0,002
|УИК №5822
|Владивостокский городской округ, судно "Камчатский пролив"
|100,00
|69
|95.83%
|0,03
|0,005
|УИК №5824
|Владивостокский городской округ, судно "Командор"
|100,00
|71
|95.95%
|0,03
|0,005
|УИК №5825
|Владивостокский городской округ, судно "Арина"
|100,00
|12
|100.00%
|0,00
|0,001
|УИК №5833
|Владивостокский городской округ, судно "Кооператор"
|100,00
|18
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5837
|Владивостокский городской округ, судно "Катаево"
|100,00
|14
|87.50%
|0,01
|0,001
|УИК №5838
|Владивостокский городской округ, судно "Рейнеке"
|100,00
|1
|7.14%
|0,00
|0,001
|УИК №5839
|Владивостокский городской округ, судно "Садовск"
|58,82
|8
|80.00%
|0,00
|0,001
|УИК №5842
|Владивостокский городской округ, судно "Иматра"
|100,00
|17
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5843
|Владивостокский городской округ, судно "Петр Житников"
|100,00
|25
|83.33%
|0,01
|0,002
|УИК №5855
|Владивостокский городской округ, т/к "Георгий Фройер"
|100,00
|18
|90.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5856
|Владивостокский городской округ, судно "Павел Гордиенко"
|100,00
|19
|86.36%
|0,01
|0,002
|УИК №5857
|Владивостокский городской округ, судно "Профессор Хромов"
|100,00
|19
|82.61%
|0,01
|0,002
|УИК №5858
|Владивостокский городской округ, судно "Ориентал Дисковерер"
|100,00
|19
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5859
|Владивостокский городской округ, судно "АЛИОТ"
|100,00
|21
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5866
|Владивостокский городской округ, судно "Владимир Бродюк"
|100,00
|18
|75.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5868
|Владивостокский городской округ,судно "Суворовец"
|100,00
|25
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5869
|Владивостокский городской округ, судно "Сибирский"
|100,00
|24
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5870
|Владивостокский городской округ, судно "Преданный"
|100,00
|25
|92.59%
|0,01
|0,002
|УИК №5871
|Владивостокский городской округ, т/х"Комбриг Мальченко"
|100,00
|26
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5872
|Владивостокский городской округ, судно "Паллада"
|100,00
|28
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5873
|Владивостокский городской округ, судно "Надежда"
|100,00
|26
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5874
|Владивостокский городской округ, судно "Профессор Хлюстин"
|100,00
|24
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5875
|Владивостокский городской округ, т/х "Доброволец"
|100,00
|32
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5876
|Владивостокский городской округ, т/х "Капитан Асауленко"
|100,00
|26
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5877
|Владивостокский городской округ, т/н "Святой Петр"
|100,00
|29
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5878
|Владивостокский городской округ, т/н "Святой Павел"
|100,00
|17
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5879
|Владивостокский городской округ, т/н "Ярослав Мудрый"
|100,00
|23
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5880
|Владивостокский городской округ, т/к "Патрокл"
|100,00
|25
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5881
|Владивостокский городской округ, т/к "Портун"
|100,00
|28
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5890
|Владивостокский городской округ, т/х "Полтава"
|100,00
|21
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5891
|Владивостокский городской округ, т/х "Сораксан"
|100,00
|23
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5896
|Владивостокский городской округ, судно "Восток-1", судно "Шанс-104"
|100,00
|14
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5907
|Владивостокский городской округ, учебное судно "Профессор Хлюстин"
|97,50
|96
|82.05%
|0,04
|0,008
|УИК №5909
|Владивостокский городской округ,ООО "ПРИМКРАБ", РС "Крымский"
|100,00
|14
|93.33%
|0,01
|0,001
|УИК №5910
|Владивостокский городской округ, судно "Ультимат"
|100,00
|20
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5911
|Владивостокский городской округ,судно "Ультимат 1"
|100,00
|21
|95.45%
|0,01
|0,002
|УИК №5922
|Владивостокский городской округ, судно "Арка-34"
|100,00
|22
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5923
|Владивостокский городской округ, судно "Рашков"
|100,00
|24
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5924
|Владивостокский городской округ, судно "Алестар"
|100,00
|16
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5925
|Владивостокский городской округ, судно "Андрей Смирнов"
|100,00
|21
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5926
|Владивостокский городской округ, судно "Орион-1"
|100,00
|15
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №5927
|Владивостокский городской округ, судно "Олафссон"
|100,00
|7
|100.00%
|0,00
|0,000
|УИК №5928
|Владивостокский городской округ, судно "Северный океан"
|100,00
|33
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5929
|Владивостокский городской округ, судно "Таманго"
|100,00
|22
|100.00%
|0,01
|0,002
|УИК №5932
|Владивостокский городской округ, т/р"Кронштадтский"
|100,00
|16
|94.12%
|0,01
|0,001
|УИК №5933
|Владивостокский городской округ, т/р"Смольненский"
|100,00
|11
|78.57%
|0,00
|0,001
|УИК №5938
|Владивостокский городской округ, т/х "Бэлла"
|100,00
|8
|88.89%
|0,00
|0,001
|УИК №5949
|Владивостокский городской округ, судно "ТИНРО"
|100,00
|41
|89.13%
|0,02
|0,003
|УИК №5954
|Владивостокский городской округ, судно "Убежденный»
|100,00
|14
|100.00%
|0,01
|0,001
|УИК №1206
|Село Высокогорск, администрация Кавалеровского городского поселения
|33,64
|59
|81.94%
|0,02
|0,015
|УИК №1321
|Кировское городское поселение, здание школы
|31,87
|65
|81.25%
|0,03
|0,017
|УИК №1402
|Черниговское сельское поселение, АО "Черниговский механический завод"
|51,42
|45
|83.33%
|0,02
|0,007
|УИК №1510
|Беневское сельское поселение, ГАУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер", центр реабилитации "Чистоводное"
|80,34
|80
|85.11%
|0,03
|0,008
|УИК №1518
|Лазовское сельское поселение,здание муниципального центра культуры
|50,71
|60
|84.51%
|0,02
|0,010
|УИК №1524
|Валентиновское сельское поселение, здание школы №5
|57,06
|93
|95.88%
|0,04
|0,012
|УИК №1625
|45,70
|42
|87.50%
|0,02
|0,070
|УИК №1806
|Раздольненское сельское поселение, фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ"
|27,62
|42
|84.00%
|0,02
|0,013
|УИК №2003
|Покровское сельское поселение, здание средней общеобразовательной школы
|66,90
|80
|84.21%
|0,03
|0,010
|УИК №2424
|Пограничное городское поселение, помещение центра досуга
|32,26
|32
|80.00%
|0,01
|0,009
|УИК №2801
|Уссурийск, здание дома культуры
|80,47
|1900
|96.89%
|0,75
|0,169
|УИК №2805
|Уссурийск, здание общежития "Приморский краевой колледж культуры"
|84,81
|453
|91.15%
|0,18
|0,041
|УИК №2809
|Уссурийск, здание школы № 4
|85,50
|1768
|84.19%
|0,70
|0,170
|УИК №2812
|Уссурийск, здание школы № 32
|85,80
|1619
|94.68%
|0,64
|0,138
|УИК №2818
|Уссурийск, здание МБОУДОД "Станция юных техников"
|89,11
|1879
|80.30%
|0,74
|0,182
|УИК №2819
|Уссурийск, здание спортивного комплекса ДВФУ
|84,62
|1815
|82.88%
|0,72
|0,179
|УИК №2820
|Уссурийск, здание школы № 14
|84,59
|980
|91.08%
|0,39
|0,088
|УИК №2826
|Уссурийск, улица Никитина, дом 8 (1 этаж), здание дома культуры микрорайона Черняховский
|90,10
|1677
|88.17%
|0,66
|0,146
|УИК №2828
|Уссурийск,здание ООО "Профи Клиник Уссурийск"
|69,81
|1283
|93.24%
|0,51
|0,137
|УИК №2829
|Уссурийск,здание школы № 30
|78,70
|1861
|87.17%
|0,73
|0,188
|УИК №2830
|Уссурийск, "Детская школа искусств"
|37,00
|628
|83.62%
|0,25
|0,141
|УИК №2834
|Уссурийск, здание школы № 14
|86,07
|958
|89.12%
|0,38
|0,087
|УИК №2838
|Уссурийск,здание школы № 131
|81,74
|1900
|88.45%
|0,75
|0,182
|УИК №2844
|Уссурийск, здание школы № 131
|79,53
|909
|96.29%
|0,36
|0,082
|УИК №2845
|Уссурийск, здание школы № 131
|94,65
|1356
|94.63%
|0,54
|0,105
|УИК №2846
|Уссурийск, здание гимназии № 133
|96,07
|1347
|84.77%
|0,53
|0,115
|УИК №2847
|Уссурийск, здание ООО "Уссурийское пиво"
|90,98
|1831
|86.00%
|0,72
|0,162
|УИК №2850
|Уссурийск, здание центра культуры "Искра"
|75,81
|1000
|94.70%
|0,39
|0,097
|УИК №2854
|Уссурийск, здание школы № 8
|88,33
|1900
|95.48%
|0,75
|0,156
|УИК №2856
|Уссурийск,здание дома культуры "Родина"
|87,63
|1398
|97.69%
|0,55
|0,113
|УИК №2858
|Уссурийск, здание администрации УГО
|83,30
|634
|83.09%
|0,25
|0,064
|УИК №2862
|Уссурийск, здание школы № 8
|96,76
|1233
|85.98%
|0,49
|0,103
|УИК №2863
|Уссурийск, помещение опорного пункта полиции отдела МВД России по городу Уссурийску
|93,17
|1392
|95.34%
|0,55
|0,109
|УИК №2867
|Уссурийск, здание школы № 31
|84,31
|1100
|95.24%
|0,43
|0,095
|УИК №2881
|Уссурийск, здание НУЗ "Узловая больница на станции "Уссурийск"
|100,00
|307
|91.37%
|0,12
|0,023
|УИК №3801
|Уссурийск, здание дома культуры
|100,00
|540
|100.00%
|0,21
|0,037
|УИК №3802
|Уссурийск, здание клуба
|100,00
|112
|100.00%
|0,04
|0,008
|УИК №3804
|Уссурийск, здание дома культуры
|95,64
|387
|97.97%
|0,15
|0,029
|УИК №3805
|Уссурийск, здание дома культуры
|98,32
|229
|97.86%
|0,09
|0,017
|УИК №3806
|Уссурийск, здание клуба
|90,19
|183
|94.82%
|0,07
|0,015
|УИК №3807
|Уссурийск, здание фельдшерско-акушерского пункта
|98,40
|122
|99.19%
|0,05
|0,009
|УИК №3809
|Уссурийск, здание клуба
|85,56
|356
|87.04%
|0,14
|0,033
|УИК №3810
|Уссурийск, село Яконовка, здание фельдшерско-акушерского пункта
|77,68
|162
|89.50%
|0,06
|0,016
|УИК №3813
|Уссурийск, село Степное,здание дома культуры
|96,30
|513
|98.46%
|0,20
|0,038
|УИК №3816
|Уссурийск, село здание дома культуры
|94,96
|878
|97.02%
|0,35
|0,066
|УИК №3817
|Уссурийск, село Глуховка, здание клуба
|95,20
|211
|96.79%
|0,08
|0,016
|УИК №3818
|Уссурийск, село Боголюбовка, здание амбулатории
|94,78
|109
|100.00%
|0,04
|0,008
|УИК №3820
|Уссурийск, село Красный Яр,здание дома культуры
|87,35
|275
|94.83%
|0,11
|0,023
|УИК №3821
|Уссурийск, МБУ культуры "Централизованная клубная система"
|100,00
|112
|95.73%
|0,04
|0,008
|УИК №3822
|Уссурийск, здание железнодорожной станции
|98,15
|260
|98.11%
|0,10
|0,019
|УИК №3827
|Уссурийск, здание проходной психиатрической больницы № 1
|87,61
|466
|90.31%
|0,18
|0,041
|УИК №3828
|Уссурийск, село Баневурово,здание дома культуры
|72,91
|158
|86.34%
|0,06
|0,017
|УИК №3831
|Уссурийск, село Новоникольск, здание школы
|53,23
|657
|84.02%
|0,26
|0,102
|УИК №3125
|Хорольское сельское поселение, здание администрации
|71,94
|662
|86.65%
|0,26
|0,074
|УИК №3301
|Чугуевское сельское поселение, здание школы
|60,58
|145
|87.35%
|0,06
|0,019
|УИК №3302
|Чугуевское сельское поселение, здание школы
|75,29
|106
|82.81%
|0,04
|0,012
|УИК №6252
|г. Фокино, ул. Корабельная, д. 2Н (судовой)
|100,00
|44
|84.62%
|0,02
|0,004
|УИК №3703
|Веденкинское сельское поселение, здание МОКУ "СОШ с. Стретенка"
|69,59
|144
|95.36%
|0,06
|0,015
|УИК №3711
|Ракитненское сельское поселение, здание клуба с. Лобановка
|63,64
|57
|90.48%
|0,02
|0,007
|УИК №3719
|Ореховское сельское поселение, административное здание
|58,49
|82
|88.17%
|0,03
|0,011