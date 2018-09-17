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Губернатор дальнего плавания. Где Тарасенко получил аномально высокий результат

За ставленника Кремля активно голосовали на судах, а также в акушерских пунктах и домах культуры
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16 сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора, в ходе которого сначала с большим отрывом лидировал кандидат-коммунист Андрей Ищенко, но затем — неожиданно, по итогам обработки более 94% протоколов, — вырвался вперед единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко объявил о «воровстве голосов» и провел митинг у краевой администрации во Владивостоке, а руководитель КПРФ Геннадий Зюганов назвал голосование «криминальным беспределом» и потребовал от президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

«Ведомости» составили таблицу с данными о голосовании на избирательных участках, где Тарасенко получил более 80% голосов. Как следует из этой таблицы, Тарасенко получил 100% голосов на 44 УИКах (всего их 1550). На 43 из этих 44 УИКов кандидат добился 100%-ной явки, а 36 из них находятся во Владивостоке. Более того, 41 УИК из показавших 100%-ный результат по голосам — это избиратели на судах (теплоходах, траулерах, танкерах). В Уссурийске, где, по мнению КПРФ, было много нарушений, на 43 УИКах из 102 в целом Тарасенко получил более 80% голосов.

Данные в таблице можно сортировать по любому из параметров — адресу УИК, явке или количеству голосов.

Где Тарасенко получил аномально высокий результат

Номер УИК Адрес УИК Явка,% Число проголосовавших за Тарасенко на УИК Процент проголосовавших за Тарасенко на УИК Процент проголосовавших за Тарасенко в УИК от общего числа проголосовавших за него Процент избирателей в УИК от общего числа избирателей
УИК №1915 Находка, поселок Врангель, улица Набережная, 60, гостиница "Бали" 61,97 180 81.82% 0,07 0,025  
УИК №1923 Находка, бульвар Энтузиастов, дом 3, ДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8" 83,83 1482 85.32% 0,59 0,144  
УИК №1944 Находка, улица Владивостокская, дом 45А, "Детско-юношеская спортивная школа "Водник" 78,57 942 81.84% 0,37 0,102  
УИК №1963 Находка, улица Спортивная, 3А, МБУ "Физкультура и здоровье" 58,56 844 81.15% 0,33 0,123  
УИК №1966 Находка, улица Спортивная, 6, филиал ФГАОУ ВПО "Дальневосточный федеральный университет" 91,19 1205 81.42% 0,48 0,113  
УИК №7101 Находка, рыболовный траулер "Механик Брызгалин" 95,56 71 82.56% 0,03 0,006  
УИК №7104 Находка, рыболовный траулер "Капитан Фалеев" 87,88 76 87.36% 0,03 0,007  
УИК №7110 Находка, рыболовный траулер "Ардатов" 100,00 70 85.37% 0,03 0,006  
УИК №7111 Находка, рыболовный траулер "СИВИНД-1", т/х "Залив Петра Великого" 100,00 65 84.42% 0,03 0,005  
УИК №7113 Находка, приёмно-транспортный рефрижератор "Тигр-2" 100,00 61 100.00% 0,02 0,004  
УИК №7114 Поселок Преображение, рыболовный краболов-траулер "Капитан Демидюк" 100,00 15 93.75% 0,01 0,001  
УИК №7115 Поселок Преображение, рыболовный краболов-траулер "Капитан Колесников" 100,00 25 92.59% 0,01 0,002  
УИК №7119 Поселок Преображение, судно "Барс" 100,00 23 92.00% 0,01 0,002  
УИК №7120 Поселок Преображение, судно "Серово" 100,00 21 80.77% 0,01 0,002  
УИК №7121 Поселок Преображение, судно "Рысь" 100,00 25 96.15% 0,01 0,002  
УИК №7122 Поселок Преображение, судно "Леопард" 29,63 7 87.50% 0,00 0,002  
УИК №7124 Поселок Подъяпольский, судно "Приморье" 100,00 120 93.75% 0,05 0,009  
УИК №7125 Поселок Подъяпольский, судно "Сланцы" 100,00 252 86.60% 0,10 0,020  
УИК №7126 Поселок Подъяпольский, судно"Кировка" 100,00 135 100.00% 0,05 0,009  
УИК №7127 Поселок Подъяпольский, судно "Подъяпольск" 100,00 8 88.89% 0,00 0,001  
УИК №7128 Поселок Подъяпольский, судно "Тихменево" 100,00 19 86.36% 0,01 0,002  
УИК №7129 Поселок Подъяпольский, судно "Октябрь" 100,00 19 86.36% 0,01 0,002  
УИК №7130 Поселок Подъяпольский, судно "Экарма-3" 100,00 20 90.91% 0,01 0,002  
УИК №7132 Находка, т/х "Прогресс" 100,00 16 88.89% 0,01 0,001  
УИК №7134 Находка, т/х "Гармония" 100,00 17 100.00% 0,01 0,001  
УИК №7135 Находка, т/х "Озерск" 100,00 18 81.82% 0,01 0,002  
УИК №7136 Находка, т/х "Комсомолия Калининграда" 100,00 15 88.24% 0,01 0,001  
УИК №7138 Владивосток, судно "Стерлядь" 100,00 14 93.33% 0,01 0,001  
УИК №7139 Владивосток, судно "Калиновка" 100,00 13 81.25% 0,01 0,001  
УИК №7140 Владивосток, судно "Киреевка" 100,00 13 92.86% 0,01 0,001  
УИК №7141 Владивосток, судно "Седанка" 100,00 15 88.24% 0,01 0,001  
УИК №7146 Владивосток, т/х"Орион" 100,00 29 100.00% 0,01 0,002  
УИК №7147 Находка, судно "Экарма-2" 100,00 28 96.55% 0,01 0,002  
УИК №7148 Находка, судно "Кирово" 100,00 26 92.86% 0,01 0,002  
УИК №7149 Находка, судно "Кневичи" 100,00 28 96.55% 0,01 0,002  
УИК №7150 Находка, судно"Муром" 80,00 15 93.75% 0,01 0,001  
УИК №7151 Находка, т/х "Уругулл" 100,00 17 94.44% 0,01 0,001  
УИК №7152 Находка, т/х "Сиерра" 100,00 21 100.00% 0,01 0,001  
УИК №7153 Владивосток, судно "Восток-2" 100,00 24 100.00% 0,01 0,002  
УИК №7154 Владивосток, судно "Восток-5" 100,00 32 100.00% 0,01 0,002  
УИК №7155 Владивосток, судно "Шанс-102" 100,00 24 100.00% 0,01 0,002  
УИК №7171 Находка, судно "Тихий Океан" 100,00 28 100.00% 0,01 0,002  
УИК №343 г. Артем, территориальное управление «Артемовский» 46,03 576 84.09% 0,23 0,103  
УИК №350 г. Артем, «Детский сад № 13» 83,23 466 83.07% 0,18 0,047  
УИК №354 г. Артем, «Детский сад № 5» 69,46 1189 84.75% 0,47 0,140  
УИК №5406 Владивосток, ул. Корабельная Набережная, 15а (Тихоокеанский флот) 100,00 334 86.53% 0,13 0,027  
УИК №5408 100,00 154 81.91% 0,06 0,013  
УИК №5409   100,00 186 84.93% 0,07 0,015  
УИК №5410   100,00 191 83.77% 0,08 0,016  
УИК №5411   100,00 30 85.71% 0,01 0,002  
УИК №5502 Владивосток, территория Морского кладбища 100,00 103 85.12% 0,04 0,008  
УИК №5504 Владивосток, военная часть 99333, 99333-Д 100,00 97 80.83% 0,04 0,008  
УИК №5512   100,00 39 92.86% 0,02 0,003  
УИК №5514 Владивосток, военная часть 53170-Б, 53170-П 100,00 405 87.28% 0,16 0,032  
УИК №5809 Владивостокский городской округ, т/х"ФЕСКО Новик" 100,00 14 82.35% 0,01 0,001  
УИК №5811 Владивостокский городской округ, т/х "ФЕСКО Пионер" 100,00 14 82.35% 0,01 0,001  
УИК №5813 Владивостокский городской округ, т/х "ФЕСКО Приморье" 100,00 15 93.75% 0,01 0,001  
УИК №5814 Владивостокский городской округ, судно "Порфирий Чанчибадзе" 100,00 73 96.05% 0,03 0,005  
УИК №5815 Владивостокский городской округ, судно "Капитан Олейничук" 100,00 92 85.98% 0,04 0,007  
УИК №5817 Владивостокский городской округ, судно "Владимир Бродюк" 100,00 49 90.74% 0,02 0,004  
УИК №5819 Владивостокский городской округ,ОАО "ТУРНИФ", БМРТ "Порфирий Чанчибадзе" 100,00 57 100.00% 0,02 0,004  
УИК №5820 Владивостокский городской округ, судно "Виталий Шмыков" 100,00 23 82.14% 0,01 0,002  
УИК №5821 Владивостокский городской округ, судно "Корона Рифер" 100,00 26 86.67% 0,01 0,002  
УИК №5822 Владивостокский городской округ, судно "Камчатский пролив" 100,00 69 95.83% 0,03 0,005  
УИК №5824 Владивостокский городской округ, судно "Командор" 100,00 71 95.95% 0,03 0,005  
УИК №5825 Владивостокский городской округ, судно "Арина" 100,00 12 100.00% 0,00 0,001  
УИК №5833 Владивостокский городской округ, судно "Кооператор" 100,00 18 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5837 Владивостокский городской округ, судно "Катаево" 100,00 14 87.50% 0,01 0,001  
УИК №5838 Владивостокский городской округ, судно "Рейнеке" 100,00 1 7.14% 0,00 0,001  
УИК №5839 Владивостокский городской округ, судно "Садовск" 58,82 8 80.00% 0,00 0,001  
УИК №5842 Владивостокский городской округ, судно "Иматра" 100,00 17 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5843 Владивостокский городской округ, судно "Петр Житников" 100,00 25 83.33% 0,01 0,002  
УИК №5855 Владивостокский городской округ, т/к "Георгий Фройер" 100,00 18 90.00% 0,01 0,001  
УИК №5856 Владивостокский городской округ, судно "Павел Гордиенко" 100,00 19 86.36% 0,01 0,002  
УИК №5857 Владивостокский городской округ, судно "Профессор Хромов" 100,00 19 82.61% 0,01 0,002  
УИК №5858 Владивостокский городской округ, судно "Ориентал Дисковерер" 100,00 19 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5859 Владивостокский городской округ, судно "АЛИОТ" 100,00 21 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5866 Владивостокский городской округ, судно "Владимир Бродюк" 100,00 18 75.00% 0,01 0,002  
УИК №5868 Владивостокский городской округ,судно "Суворовец" 100,00 25 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5869 Владивостокский городской округ, судно "Сибирский" 100,00 24 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5870 Владивостокский городской округ, судно "Преданный" 100,00 25 92.59% 0,01 0,002  
УИК №5871 Владивостокский городской округ, т/х"Комбриг Мальченко" 100,00 26 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5872 Владивостокский городской округ, судно "Паллада" 100,00 28 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5873 Владивостокский городской округ, судно "Надежда" 100,00 26 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5874 Владивостокский городской округ, судно "Профессор Хлюстин" 100,00 24 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5875 Владивостокский городской округ, т/х "Доброволец" 100,00 32 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5876 Владивостокский городской округ, т/х "Капитан Асауленко" 100,00 26 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5877 Владивостокский городской округ, т/н "Святой Петр" 100,00 29 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5878 Владивостокский городской округ, т/н "Святой Павел" 100,00 17 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5879 Владивостокский городской округ, т/н "Ярослав Мудрый" 100,00 23 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5880 Владивостокский городской округ, т/к "Патрокл" 100,00 25 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5881 Владивостокский городской округ, т/к "Портун" 100,00 28 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5890 Владивостокский городской округ, т/х "Полтава" 100,00 21 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5891 Владивостокский городской округ, т/х "Сораксан" 100,00 23 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5896 Владивостокский городской округ, судно "Восток-1", судно "Шанс-104" 100,00 14 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5907 Владивостокский городской округ, учебное судно "Профессор Хлюстин" 97,50 96 82.05% 0,04 0,008  
УИК №5909 Владивостокский городской округ,ООО "ПРИМКРАБ", РС "Крымский" 100,00 14 93.33% 0,01 0,001  
УИК №5910 Владивостокский городской округ, судно "Ультимат" 100,00 20 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5911 Владивостокский городской округ,судно "Ультимат 1" 100,00 21 95.45% 0,01 0,002  
УИК №5922 Владивостокский городской округ, судно "Арка-34" 100,00 22 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5923 Владивостокский городской округ, судно "Рашков" 100,00 24 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5924 Владивостокский городской округ, судно "Алестар" 100,00 16 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5925 Владивостокский городской округ, судно "Андрей Смирнов" 100,00 21 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5926 Владивостокский городской округ, судно "Орион-1" 100,00 15 100.00% 0,01 0,001  
УИК №5927 Владивостокский городской округ, судно "Олафссон" 100,00 7 100.00% 0,00 0,000  
УИК №5928 Владивостокский городской округ, судно "Северный океан" 100,00 33 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5929 Владивостокский городской округ, судно "Таманго" 100,00 22 100.00% 0,01 0,002  
УИК №5932 Владивостокский городской округ, т/р"Кронштадтский" 100,00 16 94.12% 0,01 0,001  
УИК №5933 Владивостокский городской округ, т/р"Смольненский" 100,00 11 78.57% 0,00 0,001  
УИК №5938 Владивостокский городской округ, т/х "Бэлла" 100,00 8 88.89% 0,00 0,001  
УИК №5949 Владивостокский городской округ, судно "ТИНРО" 100,00 41 89.13% 0,02 0,003  
УИК №5954 Владивостокский городской округ, судно "Убежденный» 100,00 14 100.00% 0,01 0,001  
УИК №1206 Село Высокогорск, администрация Кавалеровского городского поселения 33,64 59 81.94% 0,02 0,015  
УИК №1321 Кировское городское поселение, здание школы 31,87 65 81.25% 0,03 0,017  
УИК №1402 Черниговское сельское поселение, АО "Черниговский механический завод" 51,42 45  83.33% 0,02 0,007  
УИК №1510 Беневское сельское поселение, ГАУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер", центр реабилитации "Чистоводное" 80,34 80 85.11% 0,03 0,008  
УИК №1518 Лазовское сельское поселение,здание муниципального центра культуры 50,71 60 84.51% 0,02 0,010  
УИК №1524 Валентиновское сельское поселение, здание школы №5 57,06 93 95.88% 0,04 0,012  
УИК №1625   45,70 42  87.50% 0,02 0,070  
УИК №1806 Раздольненское сельское поселение, фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ" 27,62 42 84.00% 0,02 0,013  
УИК №2003 Покровское сельское поселение, здание средней общеобразовательной школы 66,90 80  84.21% 0,03 0,010  
УИК №2424 Пограничное городское поселение, помещение центра досуга 32,26 32 80.00% 0,01 0,009  
УИК №2801 Уссурийск, здание дома культуры 80,47 1900 96.89% 0,75 0,169  
УИК №2805 Уссурийск, здание общежития "Приморский краевой колледж культуры" 84,81 453 91.15% 0,18 0,041  
УИК №2809 Уссурийск, здание школы № 4 85,50 1768 84.19% 0,70 0,170  
УИК №2812 Уссурийск, здание школы № 32 85,80 1619 94.68% 0,64 0,138  
УИК №2818 Уссурийск, здание МБОУДОД "Станция юных техников" 89,11 1879 80.30% 0,74 0,182  
УИК №2819 Уссурийск, здание спортивного комплекса ДВФУ 84,62 1815 82.88% 0,72 0,179  
УИК №2820 Уссурийск, здание школы № 14 84,59 980 91.08% 0,39 0,088  
УИК №2826 Уссурийск, улица Никитина, дом 8 (1 этаж), здание дома культуры микрорайона Черняховский 90,10 1677 88.17% 0,66 0,146  
УИК №2828 Уссурийск,здание ООО "Профи Клиник Уссурийск" 69,81 1283 93.24% 0,51 0,137  
УИК №2829 Уссурийск,здание школы № 30 78,70 1861 87.17% 0,73 0,188  
УИК №2830 Уссурийск, "Детская школа искусств" 37,00 628 83.62% 0,25 0,141  
УИК №2834 Уссурийск, здание школы № 14 86,07 958 89.12% 0,38 0,087  
УИК №2838 Уссурийск,здание школы № 131 81,74 1900 88.45% 0,75 0,182  
УИК №2844 Уссурийск, здание школы № 131 79,53 909 96.29% 0,36 0,082  
УИК №2845 Уссурийск, здание школы № 131 94,65 1356 94.63% 0,54 0,105  
УИК №2846 Уссурийск, здание гимназии № 133 96,07 1347 84.77% 0,53 0,115  
УИК №2847 Уссурийск, здание ООО "Уссурийское пиво" 90,98 1831 86.00% 0,72 0,162  
УИК №2850 Уссурийск, здание центра культуры "Искра" 75,81 1000 94.70% 0,39 0,097  
УИК №2854 Уссурийск, здание школы № 8 88,33 1900 95.48% 0,75 0,156  
УИК №2856 Уссурийск,здание дома культуры "Родина" 87,63 1398 97.69% 0,55 0,113  
УИК №2858 Уссурийск, здание администрации УГО 83,30 634 83.09% 0,25 0,064  
УИК №2862 Уссурийск, здание школы № 8 96,76 1233 85.98% 0,49 0,103  
УИК №2863 Уссурийск, помещение опорного пункта полиции отдела МВД России по городу Уссурийску 93,17 1392 95.34% 0,55 0,109  
УИК №2867 Уссурийск, здание школы № 31 84,31 1100 95.24% 0,43 0,095  
УИК №2881 Уссурийск, здание НУЗ "Узловая больница на станции "Уссурийск" 100,00 307 91.37% 0,12 0,023  
УИК №3801 Уссурийск, здание дома культуры 100,00 540 100.00% 0,21 0,037  
УИК №3802 Уссурийск, здание клуба 100,00 112 100.00% 0,04 0,008  
УИК №3804 Уссурийск, здание дома культуры 95,64 387 97.97% 0,15 0,029  
УИК №3805 Уссурийск, здание дома культуры 98,32 229 97.86% 0,09 0,017  
УИК №3806 Уссурийск, здание клуба 90,19 183 94.82% 0,07 0,015  
УИК №3807 Уссурийск, здание фельдшерско-акушерского пункта 98,40 122 99.19% 0,05 0,009  
УИК №3809 Уссурийск, здание клуба 85,56 356 87.04% 0,14 0,033  
УИК №3810 Уссурийск, село Яконовка, здание фельдшерско-акушерского пункта 77,68 162 89.50% 0,06 0,016  
УИК №3813 Уссурийск, село Степное,здание дома культуры 96,30 513 98.46% 0,20 0,038  
УИК №3816 Уссурийск, село здание дома культуры 94,96 878 97.02% 0,35 0,066  
УИК №3817 Уссурийск, село Глуховка, здание клуба 95,20 211 96.79% 0,08 0,016  
УИК №3818 Уссурийск, село Боголюбовка, здание амбулатории 94,78 109 100.00% 0,04 0,008  
УИК №3820 Уссурийск, село Красный Яр,здание дома культуры 87,35 275 94.83% 0,11 0,023  
УИК №3821 Уссурийск, МБУ культуры "Централизованная клубная система" 100,00 112 95.73% 0,04 0,008  
УИК №3822 Уссурийск, здание железнодорожной станции 98,15 260 98.11% 0,10 0,019  
УИК №3827 Уссурийск, здание проходной психиатрической больницы № 1 87,61 466 90.31% 0,18 0,041  
УИК №3828 Уссурийск, село Баневурово,здание дома культуры 72,91 158 86.34% 0,06 0,017  
УИК №3831 Уссурийск, село Новоникольск, здание школы 53,23 657 84.02% 0,26 0,102  
УИК №3125 Хорольское сельское поселение, здание администрации 71,94 662  86.65% 0,26 0,074  
УИК №3301 Чугуевское сельское поселение, здание школы 60,58 145 87.35% 0,06 0,019  
УИК №3302 Чугуевское сельское поселение, здание школы 75,29 106 82.81% 0,04 0,012  
УИК №6252 г. Фокино, ул. Корабельная, д. 2Н (судовой) 100,00 44 84.62% 0,02 0,004  
УИК №3703 Веденкинское сельское поселение, здание МОКУ "СОШ с. Стретенка" 69,59 144 95.36% 0,06 0,015  
УИК №3711 Ракитненское сельское поселение, здание клуба с. Лобановка 63,64 57 90.48% 0,02 0,007  
УИК №3719 Ореховское сельское поселение, административное здание 58,49 82 88.17% 0,03 0,011  
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Данные Приморской избирательной комиссии, расчеты «Ведомостей»
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