Верховный суд призвал не наказывать за бездумные репосты экстремистских материалов

Сама по себе экстремистская публикация или ее репост не может служить доказательством преступления, а должна быть доказана цель возбудить ненависть или вражду Анастасия Арашкевичуте / Ведомости

Не всякий лайк и репост, даже если такая информация признана экстремистским материалом, следует квалифицировать как экстремизм. Такие поправки Верховный суд внес в четверг в собственное постановление от 2011 г. по делам об экстремизме в интернете.

По мнению Верховного суда, сама по себе экстремистская публикация или ее репост не может служить доказательством преступления, а должна быть доказана цель возбудить ненависть или вражду. Наличие такой цели должно подтверждаться другими доказательствами, в том числе данными о личности обвиняемого: участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее к ответственности за действия экстремистской направленности.

Решая вопрос о наличии у обвиняемого цели разжигания вражды, суд должен учитывать контекст публикации, пояснил Верховный суд. Например, комментарии, количество просмотров, содержание всего аккаунта и характеристику пользовательской аудитории. Судам также следует учитывать характер и степень общественной опасности таких публикаций, так как не является преступлением действие, которое формально подпадает под уголовный кодекс, но не представляет общественной опасности.

Судам предлагается обратить внимание на все эти обстоятельства уже на стадии рассмотрения жалоб на возбуждение уголовных дел. «Мы уверены, что суды обладают достаточными полномочиями, что бы не допустить незаконного возбуждения уголовных дел», – сказал судья-докладчик Олег Зателепин. Кроме того, Верховный суд напоминает, что заключение эксперта «не имеет заранее установленной силы», только суд вправе сделать вывод о том, являются ли те или иные действия преступлением. Это делается для того, что бы не допустить ситуации, когда заключение эксперта остается без должной оценки суда, пояснил Зателепин.

В прошлом году за преступления экстремистской направленности осудили 783 человек, сообщил зампред ВС Владимир Давыдов. По его словам, 582 человека были осуждены по 282 статье УК о возбуждении ненависти, причем в 90% случаев из-за публикаций в интернете. Впрочем, отмечает Давыдов, не все приговоры были обвинительными: троих оправдали, в отношении 82 человек дела прекращены, в отношении еще 13 приняты меры медицинского характера. Один из оправдательных приговоров, вынесенных в Татарстане, будет включен в бюллетень Верховного суда как пример правильной судебной практики, обещает Давыдов.

По его словам, в Верховном суде внимательно следят за громкими делами о лайках и репостах. «Я в курсе, я все это отслеживаю, и по Алтаю, и по Хабаровску, и по Смоленску. Будут жалобы — будем рассматривать и принимать решения», – обещает он. В то же время к предложениям частично декриминализовать 282 статью (в частности, с такой инициативой выступил Совет по правам человека при президенте) в Верховном суде относятся с большой осторожностью. Давыдов напомнил, что диспозиция статьи предусматривает ответственность не за бытовые лайки и репосты. «Там речь идет не просто о размещении какой-то информации, а о действиях, направленных на возбуждение ненависти. У этого лица четкий, направленный умысел. Поэтому я не знаю, как это декриминализировать», – отметил судья.