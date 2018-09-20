«Тень от голубей мира, как от двуглавого». О чем говорил Порошенко в послании Верховной раде

Порошенко призвал депутатов поддержать идею закрепления в конституции курса на НАТО и в ЕС Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступил с посланием к депутатам Верховной рады. «Россия» и однокоренные слова украинский президент произнес 39 раз, еще 19 раз упомянул Кремль. Порошенко признал, что граждане Украины недовольны ситуацией в стране, военный конфликт на юго-востоке Украины не окончен, территориальная целостность страны не восстановлена. «Ведомости» выбрали самые интересные заявления украинского президента.

О Черноморском флоте

«Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет!»

О санкциях против России

«Мы будем последовательно противодействовать попыткам ослабить санкционное давление на Россию. Тактическая задача Кремля – снятие санкций в январе следующего года под предлогом якобы невыполнения Украиной минских договоренностей – я думаю, что мы этот сценарий должны разрушить. Почти убежден, что снятие мы не допустим, однако знайте, что риск смягчения есть. То, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только о том, что они эффективны, они действуют. Потому что рубль падает даже при росте цен на нефть. Потому что российская власть повышает пенсионный возраст. Российская власть пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии».

О российском газе и победе «Нафтогаза»

«Мы соскочили с российской газовой иглы, на которой сидели много лет президенты, премьеры, правительства. Казалось, обречены были сидеть на ней вечно. Ан нет: уже два года как не покупаем газа в России. А блестящий выигрыш иска против «Газпрома» на $4,6 млрд в стокгольмском арбитраже снял с нас непосильное бремя кабальных газовых соглашений 2009 г. Как известно, благодаря им, этим соглашениям, Украина переплатила Кремлю десятки миллиардов долларов».

О нежелании мириться с Кремлем

«Любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины — это поражение. Поражение права и свободы. Это проигрыш демократической Европы и победа авторитарной Азиопы. А тем временем у нас самих вся страна уставлена бигбордами с призывом к «компромиссу» с агрессором. Чуть ли не каждый столб окружили голуби мира ... Только тень от них, от этих голубей, как от двуглавого. И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркотание, потому что в клювах у этих горлиц – семена мира на российских условиях».

О настроениях украинцев

«В результате агрессии потеряно 20% промышленного потенциала страны. Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей украинской экономики. Вместе с агрессивным закрытием Россией своего рынка для украинских товаров это привело к глубокому социальному кризису. Мы выстояли и возобновили рост. Однако большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и по социальным, и по возрастным группам. Особенно незащищенными остаются пенсионеры».

О независимости Украинской церкви

«Еще сто лет назад вопрос автокефалии был поставлен на повестку дня государственным руководством Украинской народной республики. 27 лет назад Украина возобновила свою борьбу за автокефалию. Но решающими стали последние четыре года сначала тихой и кропотливой, а теперь уже публичной дипломатии... Экзархи Вселенского патриарха без дипломатических условностей сказали мне, что процесс предоставления автокефалии Украине выходит на финишную прямую».

О миротворцах на Донбассе

«Должен быть продемонстрирован реальный прогресс в урегулировании [конфликта на Донбассе], главным индикатором которого является согласование параметров развертывания на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.... Обязательно на всей территории Украины миссия должна быть развернута, обязательно с ее выходом на украинский-русский. И это позволит создать условия для выполнения части минских договоренностей, включая вывод российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Это должна быть наша логика. Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна лечь на Россию».

О российских агентах влияния

На Украине все еще действует сеть российской агентуры, которая берет под контроль СМИ, плодит «независимые» общественные организации. Они действительно независимы, но независимы от Украины, подконтрольные Кремлю, и раздувают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения. Потому я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора Российской Федерации.