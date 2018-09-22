Более 20 человек погибли при теракте на военном параде в Иране

Военные укрываются от обстрелов AP

Во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана произошел теракт, сообщают местные СМИ. По данным телеканала Press TV, неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Как сообщает BBC, стрелявшие были одеты в военную форму.

Жертвами теракта стали как минимум 24 человека, сообщает агентство IRNA. Еще несколько десятков пострадали. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали как минимум двух боевиков. По данным агентства, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющая связи с Саудовской Аравией.

В то же время власти Ирана обвинили в случившемся «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф. «Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и молодежь. Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов за подобные атаки», — написал Зариф в Twitter. Министр добавил, что Иран «быстро и решительно» предпримет ответные действия для защиты своих граждан.

پخش زنده تلویزیونی از لحظه آغاز تیراندازی در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز#رژه_اهواز pic.twitter.com/gzVqbsVfBo — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

Позже ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq. Отмечается, что террористы не представили никаких доказательств своей причастности к атаке.

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана. Они приурочены к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани. «Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание. Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в телеграмме Путина. Он выразил готовность сотрудничать с Ираном в борьбе с терроризмом.