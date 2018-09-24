Россия ответит Израилю укреплением обороны Сирии

Россия модернизирует систему ПВО Сирии и передаст ей комплекс С-300 Донат Сорокин / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил в понедельник об «адекватных мерах, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих», обусловленных инцидентом 17 сентября. В этот день сирийским зенитным комплексом С-200, отражавшим атаку израильских ВВС, был сбит российский разведывательный самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 военнослужащих.

Как сообщил Шойгу, во-первых, Сирии «в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300». Он напомнил, что в 2013 г. по просьбе Израиля Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, но ситуация изменилась не по вине Москвы. Во-вторых, командные пункты сирийской противовоздушной обороны (ПВО) «будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы». Это обеспечит централизованное управление, а главное – «будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО».

Наконец, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, радаров и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. «Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», – заявил Шойгу, предупредив, что в противном случае российские военные «будут действовать в соответствии со складывающейся обстановкой».

Как сообщил сайт Кремля, в понедельник президент Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о принятых мерах и обсудил ход политического урегулирования. Затем Кремль сообщил о беседе Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху: стороны продолжили обсуждение инцидента 17 сентября, и Путин подчеркнул, что решения по укреплению ПВО Сирии «адекватны сложившейся ситуации» и направлены на предотвращение угрозы жизни российских военнослужащих.

По словам человека, близкого к Минобороны России, хотя С-300 – это комплекс нового поколения в сравнении с С-200 и обладает гораздо более широкими возможностями, реакцию России можно назвать умеренной: недаром акцент сделан на мерах по идентификации сирийской ПВО российских самолетов и на защите ограниченного участка побережья. Такая осторожность объяснима: положение России в Сирии в принципе изолированно и шатко, угроза от сильных региональных игроков нашей базе велика, поэтому Москва удерживает свои позиции благодаря сложным компромиссам – таким, как недавние договоренности с Турцией по Идлибу, говорит редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. Не случайно все русские и советские правители ранее крайне неохотно шли на создание заморских владений и баз, а когда до этого дошло в Порт-Артуре, известно, чем это кончилось в Русско-японскую войну, хотя тогда и озаботились созданием сухопутной связи, напоминает Барабанов.