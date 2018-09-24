Политика / Международные отношения

Россия ответит Израилю укреплением обороны Сирии

После гибели российского самолета Москва модернизирует сирийскую ПВО
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил в понедельник об «адекватных мерах, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих», обусловленных инцидентом 17 сентября. В этот день сирийским зенитным комплексом С-200, отражавшим атаку израильских ВВС, был сбит российский разведывательный самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 военнослужащих.

Как сообщил Шойгу, во-первых, Сирии «в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300». Он напомнил, что в 2013 г. по просьбе Израиля Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, но ситуация изменилась не по вине Москвы. Во-вторых, командные пункты сирийской противовоздушной обороны (ПВО) «будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы». Это обеспечит централизованное управление, а главное – «будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО».

Наконец, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, радаров и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. «Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», – заявил Шойгу, предупредив, что в противном случае российские военные «будут действовать в соответствии со складывающейся обстановкой».

Как сообщил сайт Кремля, в понедельник президент Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о принятых мерах и обсудил ход политического урегулирования. Затем Кремль сообщил о беседе Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху: стороны продолжили обсуждение инцидента 17 сентября, и Путин подчеркнул, что решения по укреплению ПВО Сирии «адекватны сложившейся ситуации» и направлены на предотвращение угрозы жизни российских военнослужащих.

По словам человека, близкого к Минобороны России, хотя С-300 – это комплекс нового поколения в сравнении с С-200 и обладает гораздо более широкими возможностями, реакцию России можно назвать умеренной: недаром акцент сделан на мерах по идентификации сирийской ПВО российских самолетов и на защите ограниченного участка побережья. Такая осторожность объяснима: положение России в Сирии в принципе изолированно и шатко, угроза от сильных региональных игроков нашей базе велика, поэтому Москва удерживает свои позиции благодаря сложным компромиссам – таким, как недавние договоренности с Турцией по Идлибу, говорит редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. Не случайно все русские и советские правители ранее крайне неохотно шли на создание заморских владений и баз, а когда до этого дошло в Порт-Артуре, известно, чем это кончилось в Русско-японскую войну, хотя тогда и озаботились созданием сухопутной связи, напоминает Барабанов.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике