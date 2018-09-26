Какой будет пенсионная реформа после поправок Путина

Евгений Разумный / Ведомости

В среду Госдума рассмотрит во втором — основном — чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Это одна из крупнейших социально-экономических реформ в истории России с начала века.

О том, что пенсионный возраст россиянам все-таки будет повышен несмотря на предшествующие обещания президента, премьер Дмитрий Медведев объявил в июне этого года. «Советский» пенсионный возраст, принятый еще в 1930-е гг., не соответствует современным реалиям, настаивал премьер: люди живут дольше, население стареет, из-за чего слишком велика доля получателей пенсий и слишком мала — плательщиков взносов. Уже в июне Госдума приняла законопроект в первом чтении: пенсионный возраст для мужчин откладывался на пять лет, для женщин — на все восемь. Взамен неработающим пенсионерам пообещали ежегодно увеличивать пенсию на 1000 руб. и довести ее до 20 000 руб. к 2024 г. Работающим пенсионерам обещаний дано не было: пока им предполагается и далее не индексировать пенсии.

Население эти аргументы не убедили: рейтинг президента Владимира Путина стал снижаться сразу после объявления о реформе. Начались протесты. И в конце августа президенту пришлось лично выступить перед гражданами. Впервые в истории Путин объяснял россиянам суть экономической реформы и просил отнестись к ней «с пониманием». Тем не менее, президент смягчил некоторые параметры реформы: снизил пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, позволил людям, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 гг., сделать это на полгода раньше. Бюджету подарки обошлись в 756 млрд руб. недополученных доходов за 2019-2024 г., а с 2029 г. и вовсе в 3,6 трлн руб., оценивала вице-премьер Татьяна Голикова. В то время как обязательства правительства перед будущими пенсионерами из-за повышения пенсионного возраста возрастут, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Если работникам Путин пообещал смягчение реформы, то их работодателям – ужесточение условий ведения бизнеса. Он поддержал идею о введении для работодателей уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста — мера, которая, как прогнозировала главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова, может существенно ухудшить бизнес-климат в стране. Правда, представители работодателей сообщали, что приведет это лишь к сокращениям штатов еще до того, как люди достигнут этого возраста.

В начале недели комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил законопроект с учетом всех поправок, предложенных президентом и депутатами.