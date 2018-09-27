Политика / Власть

В правительстве определились с новым куратором культуры и кино

Вместо покинувшей госслужбу Натальи Тимаковой этим займется опытный аппаратчик Андрей Логинов
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Курировать вопросы культуры и кино в аппарате правительства теперь вместо Натальи Тимаковой будет другой заместитель руководителя аппарата правительства – Андрей Логинов, рассказали «Ведомостям» два источника в правительстве. Логинов будет представлять правительство и в совете Фонда кино, знает один из них. Государственный Фонд кино распределяет между продюсерами бюджетные деньги на производство массового кино, большинство крупных отечественных релизов частично профинансированы этим фондом. Пресс-служба правительства сообщила «Ведомостям», что не комментирует кадровые вопросы до официальных объявлений. С Логиновым связаться не удалось.

Тимакова была заместителем руководителя аппарата правительства и пресс-секретарем премьер-министра. В середине сентября она перешла на работу в ВЭБ, где в качестве заместителя председателя теперь отвечает за связи с госструктурами, корпоративную благотворительность, а также блок по урбанистике.

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