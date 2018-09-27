Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Германию

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В четверг начался трехдневный официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ Markus Schreiber / AP Photo

В четверг начался трехдневный официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ. Турецкий лидер впервые посетит Германию с момента избрания на пост президента в 2014 г. Учитывая непростые отношения двух стран, исход переговоров пока не ясен, пишут немецкие СМИ. В первый день турецкий лидер встретится с представителями немецких НПО и предпринимателями. На пятницу запланированы переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. Будут обсуждаться все важные вопросы двусторонних и региональных отношений, особенно те, по которым позиции ФРГ и Турции расходятся, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, Турция является важным партнером и Германия заинтересована в экономически и политически стабильной демократической Турции. Турция хочет «оставить все проблемы позади и вернуть теплые отношения между странами, какими они были и раньше», сказал Эрдоган в интервью Reuters за день до своего визита.

Однако немецкое общество воспринимает этот визит крайне неоднозначно. 22 сентября в девяти крупных немецких городах прошли демонстрации протеста, ожидается, что такие акции продолжатся на протяжении всего пребывания Эрдогана в Германии, передает немецкое агентство DPA. Отношения Берлина и Анкары в последние годы достигли самого низкого уровня и восстанавливаются медленно. После попытки государственного переворота в 2016 г. в Турции, по мнению Запада, систематически нарушается свобода прессы, усиливается контроль за оппозицией.