Политика / Безопасность и право

В ЕСПЧ подана жалоба на приговор за пост против Путина

Тверского оппозиционера наказали за призыв «валить» президента
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Житель Тверской области Владимир Егоров пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на приговор за его пост в соцсети «В контакте», посвященный Владимиру Путину. Комментируя в 2016 г. слова премьера Дмитрия Медведева о том, что мало получающие учителя должны «еще что-то заработать», Егоров как модератор сообщества «Граждане Торопца» написал пост, где заявил: такие высказывания – часть «спецоперации гебни», чтобы все думали, что «главный кремлевский пахан не виноват в развале страны», и что на самом деле «валить» надо именно его.

В мае 2017 г. ФСБ возбудила в отношении Егорова уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремизму). По мнению привлеченных следователями экспертов, Егоров утверждал, что руководство России «подлежит физическому уничтожению». Один из свидетелей на суде сказал, что воспринял пост как призыв к свержению власти любым способом. В итоге суд приговорил Егорова к двум годам условно, запретив ему на три года администрировать сайты.

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