Президент укрепил внешнюю политику американистом

Владимир Путин назначил Игоря Неверова новым начальником управления президента по внешней политике Сергей Фадеичев / ТАСС

Владимир Путин в субботу назначил Игоря Неверова новым начальником управления президента по внешней политике. Его предшественник Александр Манжосин, которому 28 сентября исполнилось 60 лет, занимал этот пост с 2004 г. и был в очередной раз переутвержден в должности при формировании новой кремлевской администрации в июне 2018 г.

62-летний Неверов проработал в МИДе 40 лет, 30 из них занимался США, затем был послом в Швеции, а в последние годы руководил Вторым европейским департаментом МИДа, отвечающим за страны Северной Европы. В 1998–2002 гг., когда Неверов работал советником-посланником посольства России в США, послом в Вашингтоне был нынешний помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

Разговоры об уходе Манжосина ходили довольно давно, говорит председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его мнению, выбор на эту должность Неверова, вероятно, объясняется рекомендацией Ушакова: «Неверов, как и Ушаков, – американист, опытный карьерный дипломат, никакой интриги здесь нет». Это назначение показывает, что американское направление остается главным в российской внешней политике, полагает эксперт: «Это кажется несколько странным в ситуации полного тупика [в двусторонних отношениях], но, видимо, руководство [страны] считает иначе».

Неверов очень грамотный, профессиональный человек, имеющий большой опыт работы – и посольской, и в центральном аппарате МИДа, отмечает политолог Андрей Кортунов. Возможность его назначения на этот пост обсуждалась давно и не исключено, что на окончательный выбор мог повлиять руководитель администрации президента, выходец из МИДа Антон Вайно, допускает эксперт. В любом случае это кадровое решение – со знаком плюс, считает Кортунов. Хотя и переоценивать значение занятой Неверовым должности не стоит, оговаривается эксперт: «Все же руководитель управления – фигура скорее административно-техническая, а не политическая. Он занят подготовкой графика, согласованием документов, которые подписываются в ходе визитов [президента]. То есть это важная позиция, но она не носит политического характера».-