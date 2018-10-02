Новым назначенцам будет проще избраться

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Оба новых врио – выпускники «школы губернаторов», специально организованной администрацией президента для подготовки региональных кадров Максим Стулов / Ведомости

Владимир Путин во вторник продолжил серию региональных отставок. В Липецкой области многолетнего губернатора Олега Королева сменил Игорь Артамонов, а не отработавшего и одного срока курганского губернатора Алексея Кокорина – Вадим Шумков.

Управленцы нового типа

Артамонов родился в Ставропольском крае, с 1992 г. работал в разных региональных подразделениях Сбербанка, в 2011 г. стал зампредом правления, а в 2013 г. – вице-президентом Сбербанка, председателем Среднерусского банка.

Шумков – уроженец Курганской области, работал юрисконсультом в нескольких компаниях, в том числе в ЮКОСе, с 2004 г. – в правительстве Тюменской области, с 2012 г. – вице-губернатор, ответственный за инвестиции и экономику. Оба новых губернатора проходили курсы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, сказал «Ведомостям» курирующий эту программу проректор академии Алексей Комиссаров.