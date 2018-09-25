Единороссы признали внутренние ошибки

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По итогам единого дня голосования «Единая Россия» примет ряд кадровых решений Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам единого дня голосования «Единая Россия» примет ряд кадровых решений, заявил в четверг секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума генсовета. По его словам, выборная кампания проходила на фоне жестких дискуссий «по изменению пенсионного законодательства» и в некоторых регионах партийцы не смогли провести разъяснительную работу. Анализ ситуации показал, что причиной отдельных поражений стали «внутренние проблемы» партии, подчеркнул Турчак, ведь там, где работают молодые и амбициозные секретари региональных отделений, единороссы продемонстрировали хорошие результаты. Кроме того, секретарь призвал не урезать бюджет на социологию, которую проводят местные отделения, поскольку некоторые штабы выстраивали кампанию на собственном понимании ситуации, признавая социологические исследования ненужными. Наконец, еще одним фактором, повлиявшим на итоги выборов в ряде регионов, он назвал внутриэлитные конфликты.

В целом же, по мнению Турчака, «Единая Россия» показала неплохие результаты, выиграв выборы в парламенты в 13 из 16 регионов и удержав контроль еще в двух, – нет у партии большинства лишь в парламенте Хакасии. Лучшие результаты партия показала там, где была высокая явка, отметил секретарь, но в некоторых регионах не удалось провести «эффективную сшивку общепартийной кампании и кампаний одномандатников».