Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: Проклятие второго тура

Главным бенефициаром губернаторских выборов оказалась ЛДПР

Теперь и ее, и КПРФ Кремль может наказать за нарушение договоренностей
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Прошедший в воскресенье второй тур губернаторских выборов оказался провальным для действующих губернаторов и победным для ЛДПР. Во Владимирской области депутат областного парламента Владимир Сипягин обыграл губернатора Светлану Орлову: 57% против 37,5%. В Хабаровском крае отрыв депутата Госдумы Сергея Фургала от губернатора Вячеслава Шпорта оказался еще более внушительным – 69,6% против 28%. Явка в обоих случаях была выше, чем в первом туре.

Хабаровские выборы прошли на фоне обоюдных обвинений в нарушениях, но их результаты признали оба кандидата. Во Владимирской области оппозиционный кандидат ни на что не жаловался, не отвечал на звонки журналистов и даже отозвал своих представителей с избирательных участков в разгар подсчета голосов. Но реальных нарушений было мало, подвела итоги обеих кампаний председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «То, что результаты достоверны, ни у кого не вызывает сомнения, – сказала она радиостанции «Говорит Москва». – Самый главный вывод – это то, что без реальной конкуренции политическая система просто деградирует. Эти выборы показали какую-никакую конкуренцию. Я удовлетворена».

По данным математика Сергея Шпилькина, распределение результатов во Владимирской области носит аномальный, «рваный» характер, что может свидетельствовать о фальсификациях на ряде участков. По его подсчетам, реальный результат Орловой – около 28%. Заметных вбросов в Хабаровском крае эксперт не обнаружил.

КПРФ и ЛДПР будут формировать коалиционные правительства во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии, заявил в понедельник «Интерфаксу» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил эту информацию.

Кремль ищет варианты

Президент Владимир Путин еще в пятницу на совещании с членами Совета безопасности обсудил итоги выборов в регионах, сообщил сайт Кремля: «Участники совещания обменялись мнениями о результатах выборов 9 сентября». Ранее на обсуждении в Совбезе выборных проблем Кремль внимания не акцентировал. А в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа и, «безусловно, предстоит проанализировать итоги и этих выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем».

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