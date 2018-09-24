Политика / Демократия

Проклятие второго тура. Политологи о причинах поражения кандидатов от власти на выборах

Жители Хабаровского края и Владимирской области голосовали не за нового руководителя, а против действующего
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В минувшее воскресенье действующие губернаторы впервые с 2015 г. проиграли выборы. В Хабаровском крае и Владимирской области победу одержали кандидаты от ЛДПР – Сергей Фургал и Владимир Сипягин соответственно. «Ведомости» спросили политологов о причинах поражения кандидатов от власти.

Александр Кынев, доцент Высшей школы экономики: «Вторые туры – гарантированное поражение власти»

«Ситуация описывается формулой – властный электорат исчерпаем, он мобилизуем во время избирательной кампании, и его есть столько, сколько приходит в первом туре. Стратегия низкой явки как раз базируется на том, что мы своих приводим, а остальные пусть сидят дома. Как только явка растет, вся прибавка уходит оппозиции. И тут неважно, кто вышел во второй тур. Во втором туре происходит голосование от противного. В последние несколько лет произошла деперсонализация губернаторского корпуса – стало неважно, как зовут губернатора, стала важна консолидация административного ресурса. Массовые кадровые замены губернаторов на никому не известных людей – это символизм, наступление технократии. Технократия – личность не имеет значения, важна система власти и мобилизация по ее технологиям. Деперсонализация губернаторов обернулась деперсонализацией протеста. Неважно, кто оппонент, важно голосовать против. Ситуация по регионам отличается исключительно тем, что есть регионы более сложные и менее сложные.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
ardvd
10:32 24.09.2018
То ли еще будет.
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике