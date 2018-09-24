Проклятие второго тура. Политологи о причинах поражения кандидатов от власти на выборах

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Подсчет голосов во время второго тура выборов губернатора Владимирской области Артем Геодакян / ТАСС

В минувшее воскресенье действующие губернаторы впервые с 2015 г. проиграли выборы. В Хабаровском крае и Владимирской области победу одержали кандидаты от ЛДПР – Сергей Фургал и Владимир Сипягин соответственно. «Ведомости» спросили политологов о причинах поражения кандидатов от власти.

Александр Кынев, доцент Высшей школы экономики: «Вторые туры – гарантированное поражение власти»

«Ситуация описывается формулой – властный электорат исчерпаем, он мобилизуем во время избирательной кампании, и его есть столько, сколько приходит в первом туре. Стратегия низкой явки как раз базируется на том, что мы своих приводим, а остальные пусть сидят дома. Как только явка растет, вся прибавка уходит оппозиции. И тут неважно, кто вышел во второй тур. Во втором туре происходит голосование от противного. В последние несколько лет произошла деперсонализация губернаторского корпуса – стало неважно, как зовут губернатора, стала важна консолидация административного ресурса. Массовые кадровые замены губернаторов на никому не известных людей – это символизм, наступление технократии. Технократия – личность не имеет значения, важна система власти и мобилизация по ее технологиям. Деперсонализация губернаторов обернулась деперсонализацией протеста. Неважно, кто оппонент, важно голосовать против. Ситуация по регионам отличается исключительно тем, что есть регионы более сложные и менее сложные.