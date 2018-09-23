Власть понесла еще две потери на губернаторских выборах
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В воскресенье второй тур выборов прошел в двух регионах вместо запланированных трех. В Хабаровском крае депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал безоговорочно победил губернатора Вячеслава Шпорта, у руководителя Владимирской области Светланы Орловой оставались шансы обыграть кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина. А в Хакасии второй тур отложен на две недели из-за снятия с выборов главы республики Виктора Зимина.
Разгром в Хабаровске
По предварительным данным Центризбиркома, в Хабаровском крае после подсчета 99,87% протоколов уверенно лидировал Фургал – 69,6% голосов против 28% у Шпорта. Явка на 18.00 местного времени была выше, чем в первом туре, – 42,8% против 31,85%.
Штаб Шпорта подал 19 жалоб на незаконную агитацию, подвоз и подкуп избирателей, давление и угрозы в адрес глав районов и их заместителей, а ЛДПР заявила, что не признает «грязные выборы». «В крае царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения», – говорилось в заявлении пресс-службы партии. Позже она разъяснила, что ЛДПР не признает выборы, если победит Шпорт. Фургал, тоже говоривший о многочисленных нарушениях, пояснил «Ведомостям», что это были эмоции: «Хабаровский край – образец, его нужно ставить в пример для всей России, как нужно проводить выборы».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}