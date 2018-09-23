Власть понесла еще две потери на губернаторских выборах

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Хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт проиграл своему сопернику более 40% голосов Максим Стулов / Ведомости

В воскресенье второй тур выборов прошел в двух регионах вместо запланированных трех. В Хабаровском крае депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал безоговорочно победил губернатора Вячеслава Шпорта, у руководителя Владимирской области Светланы Орловой оставались шансы обыграть кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина. А в Хакасии второй тур отложен на две недели из-за снятия с выборов главы республики Виктора Зимина.

Разгром в Хабаровске

По предварительным данным Центризбиркома, в Хабаровском крае после подсчета 99,87% протоколов уверенно лидировал Фургал – 69,6% голосов против 28% у Шпорта. Явка на 18.00 местного времени была выше, чем в первом туре, – 42,8% против 31,85%.

Штаб Шпорта подал 19 жалоб на незаконную агитацию, подвоз и подкуп избирателей, давление и угрозы в адрес глав районов и их заместителей, а ЛДПР заявила, что не признает «грязные выборы». «В крае царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения», – говорилось в заявлении пресс-службы партии. Позже она разъяснила, что ЛДПР не признает выборы, если победит Шпорт. Фургал, тоже говоривший о многочисленных нарушениях, пояснил «Ведомостям», что это были эмоции: «Хабаровский край – образец, его нужно ставить в пример для всей России, как нужно проводить выборы».