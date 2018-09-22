«Я принял решение, я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, моем родном доме», — заявил Зимин в видео Евгений Разумный / Ведомости

Глава Хакасии Виктор Зимин записал видеообращение к жителям республики, в котором объяснил, почему принял решение сняться с выборов. Вчера Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики, о чем сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. «Я принял решение, я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, моем родном доме», — заявил Зимин в видео.

Зимин говорит, что он возглавляет республику девять лет, «за это время она окрепла, мы сохранили основные предприятия». Он рассказал, что при нем был открыт Бийский угольный кластер. «Наши совместные с вами достижения можно перечислять долго, однако делать этого я сейчас не буду. Об экономике региона мы долго говорили на дебатах. Уверен, вы все поняли», — сказал Зимин. По его словам, в последнее время он работал под «тяжелейшим давлением»: «На республику и на меня были обрушены потоки критики. Я не жалуюсь, я политик и понимал, что это такое. Но я оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии». Зимин сказал, что в ходе первого тура народ выразил недоверие «курсу правительства» и он — пристань ответственности за ситуацию в республике: «Я не держусь за власть, но не надо это воспринимать, что я не дорожил должностью или нашей с вами Родиной. <...> Если мой опыт вам будет нужен, знайте, я всегда рядом».

В пятницу Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов главы Хакасии, который должен был состояться в воскресенье, 23 сентября. Из-за этого голосование перенесли на 7 октября.

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября участвовали четыре кандидата: действующий глава региона Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения Партии роста. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Во второй тур по итогам голосования вышли Коновалов, набравший 44,81% голосов, и Зимин с 32,42%. Соперником Коновалова 7 октября станет Филягин, набравший в первом туре 11,23%.

Близкий к администрации президента человек после первого тура выборов говорил «Ведомостям», что администрация хотела бы, чтобы Зимин подал заявление об уходе еще до второго тура. Однако Зимин заявления не написал. Как рассказывали источники, близкие к администрации президента, главе Хакасии решили помочь компании и ведомства. В частности, в регион приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.