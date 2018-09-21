Глава Хакасии снялся с выборов

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии ТАСС

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов, второй тур которых должен был состояться уже в воскресенье 23 сентября. Вечером в пятницу это подтвердил зампред Центризбиркома Николай Булаев. «Наиболее вероятно, что следующее голосование состоится через две недели после подачи заявления Зиминым», — сообщил Булаев.

Пресс-служба ЦИК подтвердила, что второй тур пройдет через две недели. «Завтра избирком Хакасии предложит имеющему третий результат Андрею Филягину (СР) подать в течение двух дней заявление о готовности участвовать в выборах. Если он согласится, голосование состоится 7 октября», — заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

Филягин будет участвовать в выборах, говорит депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг: «Это само собой разумеется, другого варианта я не вижу». »Если все правда, как говорят, то напишу заявление и буду участвовать», — сказал сам Филягин «Интерфаксу».

Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Хакасии, назвал снятие Зимина «личным решением». Никакого давления на него не было, уверяет он. По словам собеседника, выборы главы республики состоятся через две недели, в бюллетене будет двое кандидатов — первое место в первом туре занял коммунист Валентин Коновалов, на третьем месте был эсер Андрей Филягин. «Если же в бюллетене останется один человек, то за него должны будут отдать голоса не менее 50% избирателей», — напоминает он.

Что в законе? По закону о гарантиях избирательных прав кандидат может сняться с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств — за один день. Под такими обстоятельствами понимаются ограничение дееспособности, тяжелая болезнь кандидата или его родственников, а также назначение кандидата на государственную или муниципальную должность. Если это произошло с одним из участников второго тура, то его место занимает кандидат, который оказался в первом туре на третьем месте. Если же выбыли все оставшиеся кандидаты, то голосование проводится по одной кандидатуре, но в таком случае кандидат считается избранным, только если получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. О возможности переноса выборов в таком случае в законе не говорится.

По информации «Интерфакса», Зимин написал заявление о снятии с выборов по состоянию здоровья незадолго до крайнего срока. В соответствии с законодательством такое решение он мог принять не позднее чем за сутки до голосования.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин счел решение Зимина «капитуляцией от безысходности» перед кандидатом коммунистов. Кроме того, он сообщил, что Коновалова поддержало региональное отделение ЛДПР. Коновалов с выборов сниматься не будет, говорит депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко: «Мы идем на выборы. Никакого снятия не будет».

Что произошло?

Председатель ЦИК Элла Памфилова сегодня посоветовала журналистам обратиться за объяснениями о причинах снятия с выборов к самому Зимину, но предположила, что он «реально оценил свои возможности».

Политолог Александр Пожалов также считает, что дело в реальной оценке перспектив. «Видимо, по динамике рейтингов поняли, что не вытягивают второй тур, а так как выборы под сплошным наблюдением и для Кремля важна их чистота, стало понятно, что вариантов победить нет. Теперь важно, откажутся ли прямо сейчас остальные кандидаты. Если да, то Коновалов один в бюллетене и ему надо получить более 50%. Тогда можно признать выборы несостоявшимися за счет испорченных бюллетеней и менее 50% результата победителя», — говорит Пожалов.

Решение до конца необъяснимо, поскольку в последние дни все уверяли, что у действующих губернаторов в трех регионах, где пройдет второй тур, все хорошо, говорит политолог Михаил Виноградов: «Вероятно, это расторговка с КПРФ, которые не стали настаивать на победе Ищенко в Приморье, за это им отдают Хакасию. Взамен, видимо, могут навязать какие-то кадровые условия по составу администрации».

Решение принято под давлением Москвы с целью избежания ситуации, сложившейся в Приморье, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Думаю, на Зимина здесь было давление, чтобы не повторилось никаких казусов, как в Приморье. Поскольку ряд старых губернаторов не могут добиваться победы политическими методами и привыкли работать с помощью административного ресурса, то Зимин понял, что это бесперспективно. И решил снять свою кандидатуру», — сказал он «Интерфаксу».

Близкий к администрации президента человек после первого тура выборов говорил «Ведомостям», что администрация хотела бы, чтобы Зимин подал заявление об уходе еще до второго тура. Однако Зимин заявления не написал. Как рассказывали источники, близкие к администрации президента, главе Хакасии решили помочь компании и ведомства. В частности, в регион приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он, по данным Русской службы BBC, снял телесюжет в поддержку губернатора Зимина, посыл которого сводился к тому, что кампанию Коновалова финансировало угледобывающее предприятие и что коммунистов «купили угольщики». Кроме того, коммунистам предлагали снять Коновалова с выборов.

Что дальше?

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября участвовали четыре кандидата: действующий глава региона Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения Партии роста.

Коновалов обошел Зимина с 44,81% против 32,42% голосов избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — Мяхар с 6,61%.

«Место Зимина по решению Избирательной комиссии Республики Хакасия передается следующему по числу полученных голосов кандидату: Филягину или Мяхару», — говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. При этом должно быть письменное заявление кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре повторного голосования, говорит эксперт: «Такое заявление должно быть подано не позднее чем на второй день со дня выбытия кандидата. В этом случае повторное голосование проводится в первое воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи заявления».

Коновалова коммунисты снимать не будут, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Сдав Зимина, администрация президента выиграла себе две недели политического времени. Дальше может быть два варианта. Кампания по китайской ничьей, как в Приморье, с давлением на нашего кандидата, чтобы он снялся. Либо надувание кандидата от "Справедливой России", выстраивание коалиции с единороссами, чтобы выставить его как консолидированного кандидата, чтобы таким образом обрушить нашего кандидата». Обухов напоминает, что Коновалов выигрывал все дебаты у Зимина.

Будет использоваться сценарий, чтобы выборы были признаны несостоявшимися, говорит бывший федеральный чиновник: «Либо снимутся все кандидаты, либо останется один Коновалов, который во втором туре не наберет 50%».

Если второй тур состоится и победит Коновалов, то это может стать затем разменом с КПРФ на перевыборах в Приморье, считает Пожалов: «В любом случае Хакасия, по сути, под внешним финансовым управлением, Коновалову явно предложат развести должности главы и председателя правительства, премьером назначить реального главу региона».