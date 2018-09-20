КПРФ предлагали снять своего кандидата с выборов главы Хакасии

В партии уверяют, что они на это не согласились

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Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин Александр Кряжев / РИА Новости

Коммунистам предлагали снять их кандидата Валентина Коновалова с выборов главы Республики Хакасия, рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к руководству региона, а также собеседник в КПРФ. В первом туре выборов 9 сентября 30-летний первый секретарь хакасского комитета КПРФ Коновалов получил 44,8% голосов, уверенно обыграв действующего главу республики Виктора Зимина (32,4%).

По словам собеседника в КПРФ, были угрозы, что если партия не снимет Коновалова, то тогда его «будут мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов». Но снимать Коновалова никто не будет, уверяет коммунист. Человек, близкий к руководству Хакасии, подтверждает, что предложение о снятии Коновалова обсуждалось с руководством КПРФ, но согласие получено не было: «Последний день для снятия [по закону] был в понедельник, дальше уже нужна уважительная причина. Конечно, это наиболее подходящий вариант для Зимина. Такой вариант обсуждался, и это вопрос политических договоренностей, но за пять дней до выборов они не были достигнуты». Еще один человек, близкий к руководству региона, говорит, что Коновалов все еще может сняться с выборов.