КПРФ предлагали снять своего кандидата с выборов главы Хакасии

В партии уверяют, что они на это не согласились
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Коммунистам предлагали снять их кандидата Валентина Коновалова с выборов главы Республики Хакасия, рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к руководству региона, а также собеседник в КПРФ. В первом туре выборов 9 сентября 30-летний первый секретарь хакасского комитета КПРФ Коновалов получил 44,8% голосов, уверенно обыграв действующего главу республики Виктора Зимина (32,4%).

По словам собеседника в КПРФ, были угрозы, что если партия не снимет Коновалова, то тогда его «будут мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов». Но снимать Коновалова никто не будет, уверяет коммунист. Человек, близкий к руководству Хакасии, подтверждает, что предложение о снятии Коновалова обсуждалось с руководством КПРФ, но согласие получено не было: «Последний день для снятия [по закону] был в понедельник, дальше уже нужна уважительная причина. Конечно, это наиболее подходящий вариант для Зимина. Такой вариант обсуждался, и это вопрос политических договоренностей, но за пять дней до выборов они не были достигнуты». Еще один человек, близкий к руководству региона, говорит, что Коновалов все еще может сняться с выборов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике