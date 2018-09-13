Как Кремль будет спасать губернаторов перед вторыми турами
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Администрация президента направила в регионы, где губернаторы не смогли победить в первом туре выборов 9 сентября, начальников двух управлений: Андрея Ярина (управление по внутренней политике) – во Владимирскую область, а Александра Харичева (управление по обеспечению деятельности Госсовета) – в Хабаровский и Приморский край, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к Кремлю, и написал РБК. По словам одного из собеседников «Ведомостей», во вторник Харичев провел встречу с единороссами – обсуждал выборы и поездку в регионы. «Ярин на этой неделе вел переговоры с Владимиром Жириновским и Геннадием Зюгановым о Владимирской области и Хабаровском крае. Также он провел установочное совещание во Владимирской области, а Харичев – в Хабаровском и Приморском крае. Сейчас Харичев в Хабаровском крае, в пятницу вылетает в Москву. Все работают на общие цели и решают поставленные задачи», – говорит другой собеседник.
Ярин и Харичев выстраивают систему договоренностей с элитами, которые бы поддержали кандидатов от власти. Кремль направил в эти регионы и политтехнологов.
Что надо исправить
Второй тур пройдет в четырех из 16 регионов, где 9 сентября были выборы. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 46,6% против 24,6% у коммуниста Андрея Ищенко. Во Владимирской области Светлана Орлова немного опередила Владимира Сипягина (ЛДПР) – 36,5% против 31,3%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,8%) чуть обогнал губернатора Вячеслава Шпорта (35,6%). А в Хакасии коммунист Валентин Коновалов с 44,8% уверенно обыграл главу республики Виктора Зимина (32,4%).
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