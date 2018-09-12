30% голосов за «Единую Россию» предложено считать очевидной победой
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В условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации в России и неблагоприятной повестки меняются критерии успешности партии власти: лидерство на выборах партийного списка с результатом от 30% голосов представляется очевидной победой, а 35% и более – убедительной победой. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) о региональных выборах 9 сентября, по итогам которых «Единая Россия» впервые за 11 лет проиграла голосование по партспискам в трех регионах, а еще в четырех губернаторы-единороссы не смогли победить в первом туре. Кстати, для губернаторских кампаний эксперты предлагают любую победу в первом туре считать хорошим результатом, а уровень поддержки от 60 до 70% – очень хорошим.
Ситуация на выборах диктует новые критерии успешности результатов для партии власти, поясняет гендиректор АПЭК, член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов: «По крайней мере для кампании 2019 г. эти критерии будут актуальны, потому что выборы проходят в достаточно напряженных условиях – социально-экономическая ситуация, оценка населением своего положения, текущая повестка. Вряд ли произойдут существенные изменения». Нынешнюю ситуацию на выборах надо сравнивать с началом 2000-х гг., считает Орлов: «Усиливается конкуренция и схожие вызовы».
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