«Единая Россия» потеряла контроль над парламентами четырех регионов
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У «Единой России» не будет абсолютного большинства в четырех региональных парламентах, следует из предварительных итогов выборов 9 сентября. Несмотря на заявление секретаря ее генсовета Андрея Турчака, который в понедельник заверил, что с учетом одномандатников партия сохранила контроль во всех 16 заксобраниях, единороссам, похоже, придется приспосабливаться к новым условиям работы в Ульяновской области (там у партии 17 из 36 мандатов), Хакасии (17 из 45), Иркутской области (17 из 45) и Забайкальском крае (21 из 50). В «Единой России» не исключают такой перспективы. «В Иркутской области мы уже фиксируем обращения к нашей партии от других победителей с предложениями о взаимодействии и о создании коалиции с нашей фракцией», – говорил Турчак в понедельник. По его словам, такие предложения поступают, в частности, от представителей партии «Гражданская платформа» и ЛДПР.
В трех из четырех упомянутых регионов «Единая Россия» в минувшее воскресенье впервые за 11 лет проиграла голосование по партспискам, уступив лидерство коммунистам. Так, в Иркутской области КПРФ получила 33,94% против 27,83% у «Единой России», в Ульяновской области компартия набрала 36,24% голосов против 33,96% у единороссов, а в Хакасии коммунисты получили 31,01%, в то время как «Единая Россия» – всего 25,48%. А вот в Забайкальском крае список «Единой России» формально победил (28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР), но расклад с учетом одномандатных округов сложился не в ее пользу.
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