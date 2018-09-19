Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Договор дороже победы
Губернаторов во вторых турах будут спасать за счет договоренностей с соперниками
Однако такая стратегия может и не сработать, считают эксперты
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Президент Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с избранными губернаторами
Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с избранными 9 сентября губернаторами, особо подчеркнув, что мандат доверия от избирателей они получили «уже в первом туре». На выборах граждане показали, «с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают», а команды губернаторов должны формироваться «на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов», подчеркнул он.
Еще для четырех губернаторов выборы пока не закончились. В воскресенье пройдет второй тур в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. А в Приморском крае пока не утверждена минимальная победа Андрея Тарасенко во втором туре 16 сентября.
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