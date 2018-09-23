Сергей Фургал: «Хабаровский край сегодня – это образец»

Сергей Бобылев / ТАСС

После подсчета 99,24% протоколов избирателей депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов губернатора Хабаровского края уверенно обошел действующего губернатора Вячеслава Шпорта. Фургал набрал 69,62% голосов, Шпорт – 27,91%. Сергей Фургал рассказал в интервью «Ведомостям» об образцовых выборах в Хабаровском крае и о том, почему он обошел своего соперника на 42% голосов.

– Уже можно вас поздравить с победой?

– Я считаю, что нельзя поздравлять с победой, пока не посчитаны 100% протоколов и не объявлены результаты выборов.

– Как вы объясняете разрыв в 42% голосов в вашу пользу?

– Он прогнозируем и очень легко объясним. Народ, люди устали и хотят изменений. Я являюсь жителем Хабаровского края. Я знаю полностью, начиная от маленькой деревни и заканчивая крупным городом, чего хотят люди. Я просто пришел и сказал им: «Я знаю, что происходит. Я знаю, как это можно исправить». Все. Больше ничего не надо. Не надо рекламы, не надо криков. Просто надо выйти к людям и сказать: «Я знаю, как вы живете, и я знаю, как это изменить».

– Просто в первом туре между вами не было такого разрыва — тогда у вас было 35,8% голосов, а у вашего соперника, действующего губернатора Вячеслава Шпорта 35,6%?

– Я не хочу сейчас останавливаться на первом туре и не хочу останавливаться на таком небольшом разрыве. Первый тур – это первый тур. Там было пять кандидатов и была совершенно другая ситуация.

– Вы возьмете Шпорта на работу к себе в администрацию или правительство? Сделаете ему какое-то предложение?

– Я никому не буду делать никаких предложений. Вся команда в случае моей победы будет формироваться из профессиональных специалистов.

– А Шпорта вы таким считаете?

– Вообще это неэтичный вопрос. Я не думаю, что нужно сегодня любого соперника унижать или принижать. И я этого делать не буду. Я уважаю всех своих соперников. И вообще уважаю людей. Ну он проиграл, я выиграл. Бывает и такое. Мог я проиграть, он выиграть. Всякое бывает. Но в любой ситуации нужно сохранять нормальное человеческое отношение.

– Почему вы в принципе пошли на губернаторские выборы? Вы сказали, что хорошо знаете регион. А другие причины?

– Есть очень простой ответ. Я сам, все мои родственники, все мои близкие – мы живем в Хабаровске. Мне абсолютно небезразлично, как мы будем жить. И если я вижу, что я не могу доверить свою жизнь или жизнь родственников другому человеку, имеется в виду в управлении, поэтому я иду на выборы. Потому что есть такой принцип – если что-то хочешь сделать хорошо, делай сам.

– Вы сегодня днем сказали, что было множество нарушений. ЛДПР распространило заявление о большом количестве нарушений…

– Давайте так: это все эмоции. Они всегда, естественно, возникают в процессе голосования. Большое напряжение, нервный стресс, люди устали, поэтому много эмоций. На самом деле, если внимательно посмотреть, то нарушения должны быть зафиксированы. К счастью, не было серьезных нарушений, которые можно было зафиксировать и сказать, что где-то недействительны [результаты]. Да, где-то было задержки в выдаче бюллетеней, не вовремя вводили данные в ГАС «Выборы», но это тоже имеет свою причину. Это не является серьезным нарушением. Что касается заявления ЛДПР, то я не делал таких заявлений. Я его еще не читал, поэтому мне сложно его комментировать.

– Получается, есть какой-то страх, что могут отменить результаты выборов по примеру Приморья?

– Послушайте, у меня нет никакого страха. Абсолютно. Я говорил и говорю – есть голосование, есть выбор народа. Как можно отменить результаты голосования, если 70% населения голосует за одного из кандидатов. Как это можно отменить?

– В Приморье отменили.

– В Приморье были примерно равные голоса и страшные нарушения. Там врывались пожарные, били людей, голодовки, массовые акции протеста и так далее. В Хабаровске все проходит спокойно, достойно. Да, есть что-то, но на любых выборах кому-то что-то не нравится. Это бывает, это выборы. Такое есть и всегда будет. Но если взять в целом, то Хабаровский край – сегодня это образец, его нужно ставить в пример для всей России, как нужно проводить выборы. С одной стороны, волеизъявление народа мы увидели, а с другой стороны, я думаю, что завтра с утра все те, кто приходил на избирательные участки, пойдут на работу с улыбкой. Если бы они шли с грустью, то это было бы плохо. А если будут идти с улыбкой, то это значит выборы прошли хорошо.

– Это ваша характеристика образцовых выборов?

– Ну а как? Когда люди голосуют, они знают, как они голосовали, – они видят результаты. Если люди улыбаются, то это значит, что они довольны результатом и они принимают его. А когда люди голосуют и потом видят другой результат, то начинают говорить, что они так не голосовали и это не правильно. Так вот я думаю, что завтра люди Хабаровского края пойдут на работу с улыбками.

– Какие у вас будут первые шаги на посту губернатора?

– У меня давно есть программа. Но о ней мы будем говорить завтра, после того как подведут итоги.

– Вы согласились занять пост первого вице-губернатора, если бы выборы выиграл Шпорт. Потом, правда, уточнили, что только если проиграете выборы. Не жалеете, что это сказали?

– Я никогда не говорил таких глупостей. Не надо передергивать мои слова. Я сказал, что учитывая, что за меня голосует большой процент людей, то при любом исходе голосования я готов остаться и работать в Хабаровске, несмотря на то что я занимаю очень большую должность в Государственной Думе. Это разные вещи. При любом исходе голосования я готов остаться работать в Хабаровске. Я никогда не говорил, что не буду участвовать в выборах, что не буду избираться. Не надо передергивать мои слова, это есть кому делать. Мои слова уже напечатали, перепечатали и меня приняли на работу. Это не так. Я этого никогда не говорил и никогда не договаривался. Я говорю и всегда говорил, что если люди хотят, то я останусь и буду работать в Хабаровском крае.

– Вы изначально рассчитывали на победу?

– Я знал, что я выиграю. Другое дело, я не знал, будут ли выборы честные и чистые. Но надеялся на это. Но то, что я выиграю, я знал.

– В Хабаровский край приезжал начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Вы с ним общались?

– Мы один раз увиделись с ним в коридоре, остановились и переговорили. Но это естественно, всегда так бывает.