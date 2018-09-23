Политика / Демократия

ЛДПР отказалась признавать итоги выборов губернатора Хабаровского края

ЦИК назвал заявление партии пиаром
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ЛДПР не признает «грязные выборы» в Хабаровском крае, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой партии. «В Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов губернатора, царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства. На отдельных участках края наблюдателей и членов УИК от ЛДПР даже не пускают в здания, где проходит голосование», — говорится в заявлении. Избирателей обзванивают «нанятые местной властью клеветники, сообщая лживые сведения про ЛДПР, поливая грязью кандидата от нашей партии», утверждает ЛДПР. На участки «гонят» полицию и спортсменов, чтобы они голосовали «под надзором и контролем». «Такие грязные выборы мы никогда не признаем. И твердо надеемся, что по итогам подсчета голосов второй тур губернаторских выборов выиграет именно ЛДПРовец Сергей Фургал», — написано в заявлении.

После обработки 70,45% протоколов УИК лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал — 69,53% голосов, у действующего губернатора края Вячеслава Шпорта 27,93% голосов. Фургал сказал «Ведомостям», что, согласно данным их наблюдателей, его преимущество на участках «в 2-3 раза»: «Но нам запрещают фотографировать протоколы». По его словам, очень много нарушений: «Голосуют военные. На одном участке поймали человека, который вбрасывал бюллетени — 37 бюллетеней за действующего губернатора. После этого Шпорт заявил, что это провокация против него и краевой избирком отменил выборы». По словам Фургала, такой грязной кампании он в регионе еще не видел.

Позже пресс-служба партии разъяснила, что ЛДПР не признает выборы в Хабаровском крае, если победит Шпорт. Среди нарушений, которые зафиксировали наблюдатели партии, - подготовка к вбросу бюллетеней на десятках избирательных участках Хабаровска. По их данным, избиркомы искусственно завышают явку. Кроме того, усилено давление местных властей на бюджетников — сотрудников МЧС, учителей, врачей, а также военных. «В воинских частях командный состав давит на подчиненных, принуждая проголосовать за действующего губернатора Шпорта», — говорится в заявлении партии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью Business FM заявил о грубых нарушениях во время голосования в Хабаровском крае, а также о непризнании выборов. «Фургал не победит никак. Да у них нет честных выборов. Вот они включили робот, который по всем номерам телефонов избирателей сообщал ложную информацию, клеветническую в отношении Фургала и ЛДПР, несколько дней оболванивали всех избирателей края. Тех, кто в погонах, погнали на специальные участки голосовать, вы можете в социальных сетях увидеть, как офицер фотографирует каждый бюллетень, который заполняет солдат, или же требует, чтобы они заполнили бюллетень и перед опусканием в урну подходили и показывали», — заявил Жириновский.

В Центризбиркоме назвали заявление ЛДПР пиаром. Серьезных нарушений в регионе не зафиксировано, кроме вброса на одном участке, сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина в воскресенье. «В данный момент в Хабаровском крае начался подсчет голосов, и тот процент участков, который ввели в протоколы, не является репрезентативным для оценки. Поэтому непризнание итогов голосования по такому количеству — исключительно пиаровское заявление партии», — сказала Гришина. По единственному факту вброса на 124-м участке оперативно приняты меры по правоохранительной линии, а также по линии избиркома, добавила она.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала радиостанции «Говорит Москва», что ЦИК может рекомендовать отменить выборы в Хабаровском крае, если данные о нарушениях подтвердятся. «Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим. Посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы (отмены) — столько усилий было предпринято, чтобы там все прошло нормально. Сейчас изучаю все факты. Честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы она (кампания) была более чистая», — сказал Памфилова. Ранее ЦИК распространил заявление Памфиловой, в котором она призвала председателей и членов участковых и территориальных избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области не поддаваться давлению и сообщать о таких фактах в ЦИК.

Позже Памфилова опровергла информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены. Она заявила, что ее цитата была приведена не точно. «Заявляю, что в настоящий момент у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае», — подчеркнула Элла Памфилова.

По данным на 18.00 местного времени (11.00 мск), явка составила 42,79%, на выборах проголосовали почти 421 900 избирателей. В первом туре явка на это время составила 31,85%. Голосование в Хабаровском крае завершилось в 13.00 мск (20.00 по местному времени).

В воскресенье второй тур губернаторских выборов проходит в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хабаровском крае избиратели выбирали между действующим губернатором Вячеславом Шпортом и кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом, во Владимирской области — между действующим губернатором Светланой Орловой и кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным.

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