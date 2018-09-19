Второй тур испытаний для политической системы
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Центризбирком в среду рекомендовал Приморскому крайизбиркому признать недействительными результаты выборов губернатора, второй тур которых прошел 16 сентября. Причиной редчайшего для России решения (последний раз недействительными признавались итоги выборов губернатора Красноярского края в 2002 г.) стала невозможность установить подлинное волеизъявление избирателей. КПРФ, кандидат которой Андрей Ищенко лидировал при подсчете голосов, но в последний момент уступил 1,5% врио губернатора Андрею Тарасенко, обвинила власти в массовых фальсификациях, требовала пересчитать голоса и объявить Ищенко победителем.
Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила: в связи с тем что сотрудники МЧС ограничили доступ в несколько территориальных избиркомов, а с 13 участков в Советском районе Владивостока была прервана передача данных, можно с высокой долей вероятности утверждать, что с протоколами проводились манипуляции. В ЦИК и крайизбирком поступило свыше 70 жалоб от обоих кандидатов – штаб Тарасенко обвинял оппонента в подкупе избирателей, Ищенко жаловался на изменение цифр в итоговых протоколах, напомнила Памфилова: «Установлено, что ряд протоколов был введен с задержкой, превышающей 10 и более часов. Речь идет о Находке и Уссурийске. Это не отдаленные участки, не было объективных условий, чтобы затягивать ввод». В ГАС «Выборы» вносились данные, отличающиеся от протоколов, заметила она: «Когда теряется 24 000 голосов, я не могу утверждать, кто победил, даже если предположить, что победил Ищенко, – как можно установить реальные результаты?»
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