Кандидат на пост губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после голосования на избирательном участке № 122 Дмитрий Моргулис / ТАСС

После обработки 94,32% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, он набирает 69,62% голосов. Его соперник, действующий губернатор региона Вячеслав Шпорт, — 27,89%.

По данным наблюдателей от ЛДПР, Фургал набирает на участках в два-три раза больше голосов. Об этом кандидат от ЛДПР сообщил «Ведомостям». По его словам, на выборах очень много нарушений: «Голосуют военные. На одном участке поймали человека, который вбрасывал бюллетени — 37 бюллетеней за действующего губернатора. После этого Шпорт заявил, что это провокация против него и краевой избирком отменил выборы». Фургал заявил, что такой грязной кампании он в регионе еще не видел.

В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. В первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. В первом туре Шпорт и Фургал набрали почти одинаковое количество — 35,62% и 35,81% соответственно. Избирательные участки в Хабаровском крае закрылись в 20.00 по местному времени (13.00 мск), местные избиркомы приступили к подсчету голосов.

Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 42,79% избирателей. Это больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября: в единый день голосования явка избирателей к этому времени составила 31,85%.

Второй тур губернаторских выборов проходит сегодня и во Владимирской области. Там избиратели выбирают между действующим губернатором Светланой Орловой и кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным.