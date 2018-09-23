В Хабаровском крае будет новый губернатор Сергей Фургал Дмитрий Моргулис / ТАСС

Во втором туре выборов Хабаровского края побеждает кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, он опережает своего соперника, действующего главу региона Вячеслава Шпорта,более чем на 40 процентных пунктов. После обработки 99,24% бюллетеней Фургал набирает 69,62% голосов, у Шпорта 27,91%.

Единоросс Вячеслав Шпорт возглавлял Хабаровский край более девяти лет. В апреле 2009 г. указом президента он был назначен исполняющим обязанности губернатора региона. В мае того же года депутаты Хабаровского края наделили Шпорта полномочиями главы региона.

Фургал является членом думской фракции ЛДПР, первым заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Окончил Благовещенский государственный медицинский институт в 1992 г. и Российскую академию государственной службы при президенте в 2010 г.

Согласно информации на сайте предвыборного штаба Фургала, он родился в 1970 г. в Амурской области. После окончания медицинского института работал в Поярковской центральной районной больнице терапевтом и неврологом. В конце 1990-х гг. начал заниматься предпринимательской деятельностью.

В 2005 г. Фургал был избран депутатом законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР, в этом же году стал координатором регионального отделения партии. В 2007 г. Фургал был избран депутатом Госдумы пятого созыва, занимал должность зампредседателя комитета по делам федерации и региональной политике. С 2015 по 2016 г. он возглавлял думский комитет по охране здоровья.

В первом туре выборов губернатора Хабаровского края, который прошел 9 сентября, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. В единый день голосования Шпорт и Фургал набрали почти одинаковое количество — 35,62% и 35,81% соответственно.

Во втором туре избиратели голосовали активнее, чем в первом. К 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 42,79% избирателей. В единый день голосования явка избирателей к этому времени составила 31,85%.