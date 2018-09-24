КПРФ и ЛДПР создадут коалиционные правительства в «оппозиционных» регионах

Кандидаты от этих партий победили на выборах губернаторов во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева направо) Михаил Метцель / ТАСС

КПРФ и ЛДПР будут формировать коалиционные правительства в регионах, где выборы прошли 23 сентября или пройдут в ближайшее время, – Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае, сообщил «Интерфаксу» руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, договоренность достигнута после консультации с лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским, который сам развивает эту инициативу. «Он сам говорил: давайте сделаем, как у нас в Смоленской области», – отметил Зюганов. В этом регионе губернатором является представитель ЛДПР Алексей Островский.

Информацию о планах создать коалиционные правительства с КПРФ в трех регионах подтвердил Жириновский. «Да, такая договоренность есть», – сказал он.

В минувшее воскресенье впервые с 2015 г. кандидаты от оппозиционных партий победили на выборах губернаторов. В прошлый раз такое случилось во время выборов главы Иркутской области, когда победу одержал коммунист Сергей Левченко. Во втором туре в Хабаровском крае выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 69,56%; за кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали 27,97%. Во Владимирской области также одержал победу кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин: он набрал 57,04%, тогда как его соперник от «Единой России» Светлана Орлова – 37,46%.

В Хакасии, где второй тур выборов должен был пройти в этот же день, действующий губернатор Виктор Зимин, набравший в первом туре 32,42%, снял свою кандидатуру. Он опубликовал видеообращение, в котором объяснил свое решение стремлением «не допустить раскола» в регионе.

На выборах в республике, которые назначены на 7 октября, соперником кандидата от КПРФ Валентина Коновалова станет кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. Первый набрал в первом туре 44,81% голосов, второй – 11,23%.

Губернатор Смоленской области – представитель ЛДПР Алексей Островский. Его кандидатура была внесена в областную думу в апреле 2012 г. президентом Владимиром Путиным, и в том же месяце местные депутаты единогласно утвердили его в должности. В 2015 г. в результате выборов он набрал более 65% голосов. Островский сформировал коалиционное правительство из представителей ЛДПР, КПРФ и «Единой России». В частности, пост одного из вице-губернаторов занимает Николай Кузнецов, который участвовал от КПРФ в выборах главы региона в 2015 г.

16 сентября второй тур прошел и в Приморском крае. В ходе голосования лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, но во время подсчета последних протоколов вырвался вперед единоросс Андрей Тарасенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях – переписывании бюллетеней и подкупе избирателей. Избирком региона признал результаты выборов недействительными по рекомендации ЦИК.