Политика / Власть

Путин решил сменить губернатора Петербурга

Новым руководителем региона предложено стать Александру Беглову
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Президент Владимир Путин принял решение сменить губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, временно исполняющим обязанности руководителя региона предложено стать Александру Беглову, который до сих пор был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Нынешнему губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко президент предложил возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Это крупнейший судостроительный холдинг в России, на 100% принадлежит государству. Корпорация включает около 40 верфей, КБ и судоремонтных заводов. Выручка в 2017 г. составила 326 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб. Ранее о том, что Полтавченко может покинуть свой пост, «Ведомостям» говорил бывший федеральный чиновник. Срок полномочий Полтавченко истекал в 2019 г., он руководил городом с 2011 г.

По словам Пескова, Путин предложил Беглову возглавить Петербург до выборов, которые запланированы на сентябрь 2019 г. Представитель Кремля не уточнил, дал ли Беглов согласие на участие в выборах и обсуждалась ли эта тема на встрече с президентом. Это личное решение президента, говорит «Ведомостям» бывший федеральный чиновник: «Беглова и переводили в декабре прошлого года полпредом в СЗФО с расчетом на будущее губернаторство. Он много работал в городе и в свое время был там врио губернатора».

Беглов стал исполняющим обязанности губернатора Петербурга во второй раз: впервые это случилось в 2003 г., когда в отставку с должности губернатора ушел Владимир Яковлев. Беглов возглавлял город в течение трех месяцев до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко. С декабря 2017 г. Беглов был полномочным представителем президента в СЗФО.

Уходящий губернатор Петербурга и его сменщик в среду вечером приехали в Эрмитаж, где должна состояться встреча Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент «Ведомостей». Полтавченко появился перед журналистами за полминуты до появления сообщения об отставке. На вопрос, правдивы ли слухи о его уходе, он предложил журналистам смотреть телевизор. Беглов на вопрос, пойдет ли он на выборы, лишь переспросил: «На какие?»

Электоральные перспективы Полтавченко, если бы он пошел на выборы, были средние, считает политолог Михаил Виноградов: «Прошлые выборы губернатора прошли не слишком чисто, и еще один скандал был для федеральной власти ни к чему, на него следовало бы идти только в случае глубокой внутренней убежденности в том, что это — единственно верная кандидатура, а такой убежденности не сформировалась». Фигура Беглова по имиджу пока мало отличается от Полтавченко, полагает Виноградов: «Он исторически малопубличен, поэтому вопрос в том, поставлены ли перед ним задачи оставить все как есть или все же добавить городу динамики».

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odinn
15:43 03.10.2018
Думают перестановкой кроватей отделаться? 😂
30
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