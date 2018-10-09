Председатели судов потеряют право инициировать наказание подчиненных

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Сейчас качество работы судьи оценивается по двум показателям – доля дел, рассмотренных с нарушением установленных сроков, и «показатель стабильности судебных решений» Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Комитет по госстроительству Думы во вторник рекомендовал к принятию во втором чтении президентский пакет поправок, уточняющий порядок наделения полномочиями председателей судов, а также границы этих полномочий. В частности, предлагается лишить председателей права обращаться в квалификационную коллегию судей с представлением о привлечении подчиненных к дисциплинарной ответственности.

Сейчас поводом для возбуждения квалификационной коллегией судей дисциплинарного производства в отношении судьи может стать представление председателя суда, либо обращение соответствующего совета судей, либо составленное по результатам проверки жалобы заключение комиссии квалификационной коллегии. После вступления поправок в силу право инициировать разбирательство сохранят только органы судейского сообщества. Официальная статистика о том, какой процент жалоб становится поводом для возбуждения дисциплинарного производства, отсутствует, но наблюдения за работой квалификационных коллегий показывают: до сих пор это было в основном прерогативой председателей судов.