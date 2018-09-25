Председателю краснодарского суда припомнили грехи подчиненной

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Вакансия председателя апелляционных и кассационных инстанций вновь вакантна Андрей Гордеев / Ведомости

Президентская комиссия по кадрам не пропустила кандидатуру председателя Краснодарского краевого суда Дмитрия Чернова на должность председателя вновь создаваемого Четвертого апелляционного суда, который будет размещен в Краснодаре. Его фамилии не оказалось в вышедшем в понедельник указе президента о назначении председателей апелляционных и кассационных инстанций. А Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), которая ранее рекомендовала Чернова к назначению, во вторник вновь объявила эту должность вакантной.

Если получившие рекомендацию кандидаты не проходят президентскую комиссию по согласованию должностей судей, в известность об этом ставится Верховный суд, пояснил накануне председатель ВККС Николай Тимошин. А тот, в свою очередь, информирует ВККС об открытии вакансии, и на этом основании снова объявляется прием документов. Получить комментарии Чернова не удалось – он находится в командировке, сообщила пресс-служба суда.