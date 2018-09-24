Новые кассационные суды получили первых председателей

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Новые суды заработают с октября 2019 г. Денис Абрамов / Ведомости

Президент Владимир Путин назначил председателей вновь создаваемых судов общей юрисдикции. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Из 12 кандидатов, рекомендованных Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на прошлой неделе, назначение не получили трое: зампред Ленинградского областного суда Ирина Подносова (претендовала на должность председателя Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге), председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов (добивался назначения председателем Четвертого кассационного суда в Краснодаре) и председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексей Шишкин (выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Третьего апелляционного суда в Сочи). При этом если Шишкин сам снял свою кандидатуру уже после того, как получил рекомендацию на должность, то по двум другим кандидатам ситуация пока остается неясной.