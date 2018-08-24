Политика / Социальная политика

Мосгорсуд потратил более 4,5 млн рублей на путевки для судей

За эти деньги они отдохнут в Сочи и Кисловодске
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Мосгорсуд потратил более 4,5 млн руб. на путевки для судей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Первый конкурс – на приобретение 41 путевки с заездом в июне – октябре в здравницы Сочи, Кисловодска, Алтая и Калининградской области – объявили еще в мае, в среднем одна путевка обошлась в 73 141 руб. В августе Мосгорсуд приобрел еще 27 путевок по 41 158 руб., на этот раз сосредоточившись исключительно на курортах Сочи и Кисловодска: отдыхать там судьи планируют в октябре-ноябре. В обоих случаях победителем конкурса стало ООО «Океан здоровья».

Как следует из техзадания, излюбленными местами отдыха столичных судей стали расположенный в Краснодарском крае санаторий «Сочи», а также «Плаза» и «Центросоюз» в Кисловодске. Во всех случаях к местам отдыха судей предъявляются высокие требования. Так, от санатория «Сочи» ждут широкого спектра медицинских услуг, предусматривающих рентгенологические исследования, компьютерную 64-срезовую томографию, цифровую маммографию, лабораторные исследования и водолечение (включая открытые и закрытые бассейны с морской водой). В санатории «Плаза» судьям может потребоваться ангиоскан для обнаружения признаков сердечно-сосудистых заболеваний, лазерная система для лечения целлюлита и коррекции фигуры и детоксикационная ножная ванна. А также нарзанные ванны, ванны искусственные, серные ванны с лавандой, грязевые аппликации и подводный душ-массаж.

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