Россияне вернулись к докрымским настроениям

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Поскольку россияне все больше надеются на себя, появилась тенденция отчуждения от власти Андрей Гордеев / Ведомости

В России происходит смена настроений в массовом сознании – это продолжение негативных настроений, которые были отложены в 2014 г. Катализатором этого процесса стало повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив, подготовленном политологом Михаилом Дмитриевым, экспертами Сергеем Белановским и Анастасией Никольской. Именно эти эксперты предсказали массовые протесты 2011–2012 гг. Исследование основывается на беседах с участниками 10 фокус-групп, психологических тестах, анализе социальных сетей, а также опросах «Левада-центра». Оно проводилось до объявления о пенсионной реформе, однако авторы учли ее влияние.

Изменения в массовом сознании эксперты делят на ситуационные, которые инициированы через СМИ и часто носят кратковременный характер, и те, которые появляются в результате межличностного общения и носят более фундаментальный характер. По мнению авторов доклада, сейчас второй источник изменений будет усиливаться и может начать самостоятельно формировать общественно-политическую повестку, с которой придется считаться официальным СМИ, поскольку их влияние будет снижаться.