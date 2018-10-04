Россияне относятся к США так же плохо, как американцы – к России

Но американцы больше верят в свою исключительность, а россияне – в будущее величие Китая

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Американцы никогда не будут воспринимать любую другую страну как равную себе, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин на конференции Evan Vucci / AP

Отношение американцев к России за последний год значительно ухудшилось, та же тенденция наблюдается у россиян по отношению к США, свидетельствуют данные нового опроса исследовательского центра Pew Research. После избрания Дональда Трампа восприятие россиянами США ненадолго улучшилось, однако теперь уровень одобрения снова резко снизился: по сведениям центра, в 2017 г. 41% россиян «позитивно» воспринимал США, а в этом году – только 21%. Показатель, таким образом, приближается к историческому минимуму (19%), зафиксированному после присоединения Крыма в 2014 г. Перемена в восприятии американцами России не так велика: в 2018 г. «позитивно» оценивают Россию 21%, в 2017 г. так ответили 29%.

Исследователи узнали также мнение россиян и американцев о лидерах друг друга. Рейтинг доверия президенту Путину среди американцев сегодня составляет 21%, эта доля за прошедшее десятилетие почти не изменилась, пишет Pew Research. Уровень одобрения президента США среди российского населения никогда не превышал 50%, за исключением 2017 г., когда доверие Трампу сразу после его избрания выразили 53% россиян. Однако в 2018 г. этот показатель снизился до 19%.