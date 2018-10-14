Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Россию ждут химические санкции

Евросоюз готовит для России новые санкции

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Совет Евросоюза на заседании в Люксембурге в понедельник планирует утвердить новый режим санкций против физических и юридических лиц, ответственных за применение и распространение химического оружия. Этот режим был предложен Великобританией и Францией «после нападений в Сирии и Солсбери» (в которых европейцы так или иначе винят Россию. – «Ведомости»), напомнил в воскресенье британский МИД.

Разработка этих мер началась на саммите ЕС в конце июня. Он проходил сразу после экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой государства-члены наделили ОЗХО правом называть виновных в химатаках. Новый механизм позволит вводить санкции против тех, кто причастен к разработке и применению химического оружия, вне зависимости от страны, поясняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС. По данным британской газеты The Telegraph, речь идет о запрете на въезд в страны ЕС и заморозке счетов руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которых ЕС заподозрит в применении химического оружия.

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