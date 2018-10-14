Политика / Власть
Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Крупная партия самовыдвиженцев

Главными оппонентами «Единой России» на местах стали самовыдвиженцы

Партии не справляются со своими прямыми обязанностями, считают эксперты «Голоса»
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Главную конкуренцию «Единой России» составляют не партийцы, а самовыдвиженцы, выяснили аналитики движения «Голос», проанализировавшие электоральную активность партий в период между двумя едиными днями голосования (с 17 сентября 2017 г. по 2 сентября 2018 г.). Хотя основное внимание приковано к единому дню, на самом деле выборы местного значения проходят практически каждую неделю, отмечают эксперты: так, за изученный период в 68 регионах прошло 500 кампаний.

Самой активной партией на них оказалась «Единая Россия», принявшая участие в 81% выборов глав муниципалитетов, на 2-м месте ЛДПР (71,4%). Но главным соперником единороссов оказались самовыдвиженцы: в таком качестве выступали 249 из 507 кандидатов на 140 вакансий. При этом только «Единая Россия» (114 кандидатов, избраны 87) и ЛДПР (100, избраны пять) выставили своих представителей более чем в 50% случаев. Идущая третьей КПРФ (19 кандидатов, избраны пять) поучаствовала лишь в 13,6% кампаний. Активность других партий оказалась близка к нулевой, в итоге треть всех мандатов досталась самовыдвиженцам (избраны 45).

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