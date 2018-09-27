Политика / Власть

Кремль отправит десант своих сотрудников и политтехнологов в Приморье

Они должны помочь Олегу Кожемяко победить на выборах
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Администрация президента направит на повторные выборы губернатора Приморского края целый десант своих сотрудников и политтехнологов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации. В помощь назначенному в среду врио губернатора Олегу Кожемяко делегированы Борис Рапопорт, кандидатура которого сейчас проходит проверку на должность замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС), и сотрудница управления Мария Сергеева. Они командированы туда на все три месяца кампании, за которую вновь будет отвечать начальник УГС Александр Харичев. Один из собеседников не исключает, что выборы в Приморье будет координировать замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Кроме того, в регионе будут работать компания «Бакстер рупп» политтехнологов Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, PR-агентства «ИМА-консалтинг» и «Полилог» и, возможно, политтехнолог Григорий Казанков. «Кожемяко — очень жесткий руководитель, поэтому с ним будет тяжело работать», — признает один из собеседников.

Рапопорт считается человеком Владислава Суркова и работал у него и в 2000-е гг., когда тот в качестве замруководителя администрации отвечал в Кремле за внутреннюю политику, и в начале 2010-х гг., когда Сурков уже как помощник президента курировал управление по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Из этого управления Рапопорт, отвечавший за политическую часть работы с самопровозглашенными республиками Донбасса, уволился в конце 2014 г. по собственному желанию. Сергеева перешла в УГС из управления президента по внутренней политике, ранее работала в уральском полпредстве, а до этого была активисткой «Молодой гвардии «Единой России», писал «Коммерсантъ».

Матвейчев, Гусев и Казанков работали на администрацию на президентских выборах в марте. Перед вторым туром сентябрьских выборов губернатора Хабаровского края они входили в команду губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшему депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, Шпорт — лишь 27,97%. За эти выборы в администрации президента отвечал Харичев. «Полилог» считается организацией, близкой к первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, исполнительный директор компании Анна Федулкина в 2017 г. была назначена исполнительным директором близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований. «ИМА-консалтинг» вела выборные кампании во многих регионах, в том числе в Москве.

Гусев и Казанков отказались от комментариев, Матвейчев был недоступен, в пресс-службах «ИМА-консалтинг» и «Полилога» отказались от комментариев.

Кожемяко сказал «Ведомостям», что пойдет на выборы самовыдвиженцем, но «при поддержке партий». Действующее законодательство Приморского края позволяет выдвигаться в губернаторы только от партий, поэтому на сентябрьские выборы предыдущий врио губернатора Андрей Тарасенко шел от «Единой России». Однако в четверг крайизбирком передал в заксобрание края поправки в избирательный кодекс, позволяющие баллотироваться в губернаторы и самовыдвиженцам, законопроект планируют рассмотреть 3 октября. «Нынешние выборы показали, что кандидатам все-таки лучше не ассоциироваться с «Единой Россией», которая голосовала за пенсионную реформу, и идти самовыдвиженцами, потому и вносятся соответствующие поправки», — поясняет человек, близкий к администрации президента.

Повторные выборы в Приморье должно назначить заксобрание, заседание которого назначено на 16 октября — по всей видимости, в этот день и будет назначена дата выборов. Ранее замполпреда Куранов говорил, что выборы должны пройти 16 или 23 декабря. Участник второго тура Андрей Ищенко (КПРФ), который планирует идти и на повторные выборы, в среду заявил «Интерфаксу», что считает Кожемяко сильным соперником и уже разрабатывает новую избирательную кампанию, которую готовит вместе с агитационным отделом ЦК КПРФ.

Первый тур выборов в Приморском крае прошел 9 сентября, по его итогам во второй тур вышли Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. При подсчете голосов долго лидировал коммунист, но когда оставалось подсчитать менее 1% протоколов, в лидеры вышел Тарасенко. КПРФ обвинила власти в фальсификации, после чего избирком Приморья по рекомендации Центризбиркома признал результаты выборов недействительными из-за многочисленных нарушений и невозможности определить волеизъявление граждан.

В среду президент отправил Тарасенко в отставку и назначил новым врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

Все будет зависеть от распределения обязанностей, говорит политолог Константин Калачев: «Любая кампания выборная требует единоначалия. Эти команды имеют опыт сотрудничества и при правильном распределении ролей могут себя оправдать. Хотя наверняка у Кожемяко есть и свои люди, поэтому главное, чтобы москвичи и дальневосточники сработались и не было управленческих проблем». Еще один вопрос — кто будет ставить задачи и определять стратегию, отмечает эксперт: «Важно правильно поделить участки работы и каждому определить свое направление. Кроме самой кампании в регионе, есть фоновая кампания, взаимодействие с федеральными СМИ и работа в соцсетях». При этом Кожемяко мог бы справиться со всеми задачами самостоятельно, для него самое важное — выстроить широкую коалицию и со всеми договориться, считает Калачев: «Бывший губернатор Приморья Евгений Наздратенко на выборах поддерживал Ищенко, но у него очень хорошие отношения с Кожемяко, поэтому не исключено, что Ищенко могут предложить какой-то высокий пост или отправить в Совет Федерации. Выборы бывают либо референдумными, либо конкурентными, и [сейчас] лучше переводить их в референдумные, показав, что в Приморье вернулся земляк, что Кожемяко — лучший антикризисный управляющий на Дальнем Востоке». Пока большая команда означает, что сценарий кампании только начинают формировать, поскольку у всех свои компетенции, резюмирует эксперт: «Рапопорт — человек проверенный, видимо, именно он будет заниматься участием в переговорах».

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Комментарии  ()
murashka
16:03 27.09.2018
Хотят научить лошадь не жрать?)
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