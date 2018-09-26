Политика / Власть

Новый врио губернатора Приморья: «Не могу быть безразличным к тому, что происходит в крае»

Олег Кожемяко объяснил «Ведомостям», почему захотел возглавить уже четвертый регион
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Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края. Это произошло после того, как из-за скандала с массовыми фальсификациями были признаны несостоявшимися выборы руководителя края. Кожемяко стал первым региональным руководителем, который возглавил уже четвертый по счету регион. До Приморья он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской области и Сахалина. В предыдущих трех случаях президент сначала назначал Кожемяко исполняющим обязанности, а после этого он выигрывал выборы. Сразу после назначения врио губернатора Приморья ответил по телефону на вопросы «Ведомостей».

– Идея принять участие в выборах губернатора Приморья – действительно ваша или администрации президента?

– Это предложения, которые прозвучали от меня. Я их согласовал с президентом страны, потому что я действующий губернатор и не имею права сам заявляться без согласия руководства страны.

– То есть это ваша инициатива?

– Я все четко сказал на встрече с президентом. Я знаю Приморский край, работал там и не могу быть безразличным к тому, что там происходит. Понимаю потенциал региона, понимаю запросы и ожидания людей. Поэтому хотел участвовать в выборах губернатора. Это согласовывается президентом, и я это согласовывал.

– Как вы оцениваете политическую ситуацию в Приморье?

– Население проголосовало так, как проголосовало. Здесь просто нужно работать с населением.

– Как вам кажется, какие ожидания от власти у жителей Приморья?

– Ожидания перемен к лучшему. Ожидания использования того потенциала, который есть у региона. Ожидания, чтобы жизнь была комфортнее, благоустроена. Чтобы социальные аспекты решались.

– Вы первый губернатор, который возглавил уже четвертый регион. Вы сами воспринимаете себя как антикризисного менеджера?

– В каждом регионе приобретаешь опыт, в каждом регионе есть своя специфика. Но все мы дальневосточники, все мы знаем друг друга. Где-то вместе учились в институтах, где-то у кого-то живут родственники. Это всегда помогает.

Я родился и вырос в Приморье. Там учился, работал. Мои деды пришли на Амурскую землю. Дальний Восток мне понятен, знаком, ясен. Я давно в Приморье, там прошла большая часть моей жизни. В том числе политическая карьера оттуда началась (в 2004-2006 гг. Кожемяко был представителем Приморского края в Совете Федерации. – «Ведомости»). Для меня этот вопрос является важным, животрепещущим. Иду в регион с тем, чтобы оправдать ожидания жителей и постараться, чтобы Приморье было динамически развивающимся регионом, потому что потенциал у него огромен. Там большое количество населения, экономика и сельское хозяйство есть, выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Надо просто работать.

– Но сами себя воспринимаете антикризисным менеджером?

– Ну не мне же себе давать оценки.

– Вас бросают на тяжелые участки все время. Очевидно, это не просто так.

– Будем работать с поддержкой федерального центра и, конечно, опираясь на пожелания жителей сделать свою жизнь лучше. Это самое главное. Будем больше работать, чтобы оправдать доверие населения и руководства страны. Непростое это дело, но мы к этому готовы.

– А что будет с Сахалином?

– С регионом полный порядок. Бюджет хороший, программы заложены. Все нормально.

– Кого вы будете советовать вместо себя?

– Принимать решение о выборах будут специальные структуры, органы. Как я могу советовать? Голосовать все равно будет население.

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