Политика / Власть

Путин уволил губернатора Приморья после скандала на выборах

Новым исполняющим обязанности руководителя региона назначен Олег Кожемяко, он пойдет на губернаторские выборы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края. Об этом Путин рассказал во время рабочей встречи с Кожемяко в Кремле. «В целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке», — отметил президент.

Кожемяко возглавил Приморье в сложной политической ситуации. На прошлой неделе краевой избирком после рекомендации из Москвы отменил итоги выборов губернаторов региона из-за многочисленных нарушений. Победу во втором туре одержал действующий на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко, которого Путин назначил на эту должность в прошлом году. Соперником Тарасенко был коммунист Андрей Ищенко, лидировавший до подсчета 99% голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей. Новые выборы пройдут в регионе до нового года.

На встрече с Путиным Кожемяко попросил у президента разрешение участвовать в выборах губернатора Приморья. «Хотелось бы согласовать с вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края», — сказал он. «Я не возражаю, пожалуйста», — ответил президент.

Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья, это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия. На Сахалин его назначили в 2015 году после отставки в связи с утратой доверия из-за коррупции прежнего губернатора — Александра Хорошавина.

Три года назад в интервью «Ведомостям» Кожемяко говорил, что Сахалин как регион далеко не подарок: «Есть много нерешенных проблем, которые надо решать. Есть и кадровый голод. Гораздо спокойнее работать в том субъекте, где у тебя все отлажено, где все понятно. Сахалин – регион трудный, но перспективный».

По словам собеседника, близкого к руководству Приморского края, Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента. Кроме того по словам собеседника «Ведомостей», Тарасенко встречался с помощником Путина Игорем Левитиным, и не исключено его назначение на пост замминистра транспорта.

В Приморский край нужен был или уже действующий губернатор или кто-то уровня федерального замминистра или федеральной службы, говорит собеседник близкий к администрации президента: «Поэтому был выбран Кожемяко. Хотя он для Приморья фигура местная, но конфликтная». Однако по его словам именно то, что он местный, может сыграть роль, а также то, что он хороший управленец, в том числе антикризисный. «Кроме того он независим от других элит. Его можно назвать губернатором-тяжеловесом», — говорит собеседник.

Выбор редактора
Комментарии  ()
murashka
15:48 26.09.2018
Хорошо зацепило.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике