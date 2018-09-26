Путин уволил губернатора Приморья после скандала на выборах

Олег Кожемяко и Владимир Путин Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края. Об этом Путин рассказал во время рабочей встречи с Кожемяко в Кремле. «В целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке», — отметил президент.

Кожемяко возглавил Приморье в сложной политической ситуации. На прошлой неделе краевой избирком после рекомендации из Москвы отменил итоги выборов губернаторов региона из-за многочисленных нарушений. Победу во втором туре одержал действующий на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко, которого Путин назначил на эту должность в прошлом году. Соперником Тарасенко был коммунист Андрей Ищенко, лидировавший до подсчета 99% голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей. Новые выборы пройдут в регионе до нового года.

На встрече с Путиным Кожемяко попросил у президента разрешение участвовать в выборах губернатора Приморья. «Хотелось бы согласовать с вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края», — сказал он. «Я не возражаю, пожалуйста», — ответил президент.

Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья, это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия. На Сахалин его назначили в 2015 году после отставки в связи с утратой доверия из-за коррупции прежнего губернатора — Александра Хорошавина.

Три года назад в интервью «Ведомостям» Кожемяко говорил, что Сахалин как регион далеко не подарок: «Есть много нерешенных проблем, которые надо решать. Есть и кадровый голод. Гораздо спокойнее работать в том субъекте, где у тебя все отлажено, где все понятно. Сахалин – регион трудный, но перспективный».

По словам собеседника, близкого к руководству Приморского края, Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента. Кроме того по словам собеседника «Ведомостей», Тарасенко встречался с помощником Путина Игорем Левитиным, и не исключено его назначение на пост замминистра транспорта.

В Приморский край нужен был или уже действующий губернатор или кто-то уровня федерального замминистра или федеральной службы, говорит собеседник близкий к администрации президента: «Поэтому был выбран Кожемяко. Хотя он для Приморья фигура местная, но конфликтная». Однако по его словам именно то, что он местный, может сыграть роль, а также то, что он хороший управленец, в том числе антикризисный. «Кроме того он независим от других элит. Его можно назвать губернатором-тяжеловесом», — говорит собеседник.