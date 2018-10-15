Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4675 от 16.10.2018 под заголовком: Бавария разуверилась во власти

Союзники канцлера Меркель провалили земельные выборы в Баварии

Но правительству Германии это пока ничем не угрожает, считает эксперт
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Только 37,2% голосов получил на воскресных выборах в ландтаг (парламент) Баварии правящий в этой земле Христианско-социальный союз (ХСС). Для партнера Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель это худший результат с 1950 г., на предыдущих выборах в 2013 г. ХСС набрал 47,7%. Второе место заняли зеленые (17,5%), вдвое улучшив показатель 2013 г., третьей стала местная умеренно консервативная партия «Свободные избиратели» (11,6%), а впервые участвовавшую в баварских выборах ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ) поддержали 10,2% избирателей. Замкнула первую пятерку Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), нынешний партнер ХДС/ХСС по федеральной правящей коалиции, потерявшая половину голосов (9,7% против 20,6% в 2013 г.). Голосование в крупнейшей по размерам земле ФРГ стало первыми региональными выборами после формирования четвертого правительства Меркель весной 2018 г., поэтому их результаты воспринимаются как промежуточный итог работы кабинета министров, поясняет Deutsche Welle (DW).

ХСС, единолично ­правивший в Баварии с 1962 г. (кроме 2008–2013 гг., когда он вступал в коалицию со Свободной демократической партией), теперь должен искать партнера. Самой стабильной стала бы коалиция с зелеными, но их разногласия с консерваторами слишком сильны, сказал телеканалу ARD премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Наиболее вероятным немецкие СМИ называют союз ХСС со «Свободными избирателями».

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