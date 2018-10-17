НАК заявил о подрыве взрывного устройства в колледже в Керчи

Керчь ИНФО

В политехническом колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что президенту Владимиру Путину доложено о взрыве, рассматривается версия теракта. Позже первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов официально назвал произошедшее терактом. «Причина — взрыв самодельного взрывного устройства», — уточнил он.

По предварительным данным, десять человек погибли, около 50 пострадали, говорится в сообщении НАКа.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту гибели людей в результате взрыва. Расследование передано центральному аппарату ведомства. В сообщении ведомства уточняется, что взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Данные о погибших СКР не приводит. «Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них – подростки», говорится в сообщении.

На месте взрыва работают сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. «Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан», — уточнил НАК. МЧС направило в республику вертолеты и самолет Ил-76 с психологами и спасателями.

В керченский колледж выехал глава Крыма Сергей Аксенов. «В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим», — написал он в Twitter. В Крым вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ей при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших в клиники Москвы и других регионов для лечения. Руководитель правительства и президент выразили соболезнования близким погибших.

Ранее «Керчь Инфо» и «Крыминформ» сообщили, что в колледже взорвался газовый баллон. Руководитель пресс-службы «Крымгазсети» Юлия Максименко заявила, что колледж не был газифицирован. «У такого абонента нет с нами договора», — сказала она. В «Крымгазсетях» предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.