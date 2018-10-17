Эксперты считают трагедию в Керчи следствием общей атмосферы в стране

В среду москвичи несли цветы к памятному знаку города-героя Керчи у Вечного огня Еевгений разумный / Ведомости

В Керчи в среду произошла самая кровавая в истории России трагедия, связанная со стрельбой в учебных заведениях. Учащийся 4-го курса местного колледжа 18-летний Владислав Росляков взорвал в столовой самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, и открыл огонь из ружья. В результате, по предварительным данным, погибло 19 человек, около 50 ранено. Первоначально Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), но уже через час переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Росляков, по данным СКР, пришел в колледж непосредственно перед происшествием, и, судя по записям камер видеонаблюдения, у него в руках уже было ружье. После взрыва и расстрела учеников он совершил самоубийство – его тело было найдено в одном из помещений колледжа. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что специалисты обезвредили второе взрывное устройство, которое нашли рядом с вещами Рослякова.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Крыму Ирина Клюева сказала «Интерфаксу», что Росляков как раз в октябре получил разрешение на использование охотничьего оружия. Нужно посмотреть, какому влиянию мог подвергнуться студент в соцсетях, добавила Клюева.

В Госдуме на крымские события отреагировали предложениями о новом ужесточении законодательства. Председатель комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что его комитет уже направил на согласование в МВД законопроект, усиливающий наказание за незаконное изготовление взрывных устройств. Он также напомнил, что 11 октября Дума приняла в первом чтении законопроект об ускорении блокировки сайтов, подстрекающих детей к самоубийству или преступлениям.

До сих пор первым и единственным в России случаем использования в школе огнестрельного оружия была трагедия в московском районе Отрадное, где десятиклассник Сергей Гордеев в 2014 г. застрелил учителя и открыл огонь по прибывшим по вызову полицейским, убив одного и ранив другого. В то же время с начала 2018 г. произошло уже четыре инцидента, когда ученики нападали на школьников и учителей в помещениях учебных заведений, используя холодное или пневматическое оружие. Наибольшее число пострадавших было зафиксировано в Перми, где в январе двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице.

Хотя охрана школ не смогла предотвратить ни одного из этих нападений, это не означает, что она не нужна, говорит сотрудник МВД, пожелавший остаться неназванным. Понятно, что предотвратить суицидальные нападения учащихся на свои школы в стиле «колумбайн» (по названию американской школы, где в апреле 1999 г. двое старшеклассников расстреляли учеников и учителей и затем покончили с собой. – «Ведомости») ни усиление охраны, ни ужесточение правил контроля за оружием не помогут. После школьных инцидентов с пневматическим оружием Росгвардия предлагала ввести разрешительный порядок его продажи, а за нападением в Керчи могут последовать предложения о повышении возраста для законного приобретения оружия, предполагает собеседник. Он уверен, что, хотя проверить информацию о том, как Росляков получил оружие и собрал бомбу, действительно необходимо, решить проблему школьных расстрелов можно не только ужесточением контроля за оружием, но и комплексными мерами по усилению контроля за учениками, включая работу психологов и контроль над соцсетями.