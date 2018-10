Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве в Стамбуле

Корреспондент The Washington Post погиб в результате драки

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Emrah Gurel / AP

Генеральный прокурор Саудовской Аравии признал смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщил в субботу местный телеканал Al Ekhbariya. По его словам, корреспондент погиб в драке, которая произошла в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокурор также сообщил, что по подозрению в гибели журналиста задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. Кроме того, от должностей освобождены королевский советник Сауд аль-Кахтани и заместитель руководителя саудовского разведывательного ведомства Ахмад Аль-Ассири.

Президент США Дональд Трамп назвал заявление саудовских властей заслуживающим доверия (его слова приводит Reuters). По его мнению, признание Эр-Рияда является «хорошим, большим первым шагом». При этом Трамп назвал «неприемлемой» гибель Хашкаджи.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он прибыл туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Власти Саудовской Аравии ранее настаивали на том, что журналист пропал уже после того, как покинул консульство. Однако невеста Хашкаджи, которая в день исчезновения в течение пяти часов ждала его у здания консульства, утверждала, что он не выходил оттуда.

Хашкаджи переехал в США в прошлом году. В своих колонках в The Washington Post он критиковал политику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда. На этой неделе газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала о пяти подозреваемых турецкими властями по делу об исчезновении журналиста. По данным издания, все они связаны с наследным принцем. В частности, один из подозреваемых по имени Махер Абдулазиз Мутреб часто сопровождал принца в его зарубежных поездках.

История с исчезновением журналиста вызвала международный скандал, из-за которого США и Саудовская Аравия обменялись угрозами. Трамп пригрозил «жестко наказать» Эр-Рияд, если подозрения в убийстве Хашогги окажутся правдой. Американские сенаторы начали расследование по этому поводу в соответствии с актом Магнитского. Саудовцы же намекнули, что могут принять ответные меры, используя свое положение крупнейшего в мире экспортера нефти. Многие западные бизнесмены на фоне этого скандала стали отказываться от участия в деловой конференции в Саудовской Аравии и в других ее проектах.

России не стоит вмешиваться в эту ситуацию, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин частично возложил ответственность за судьбу журналиста на Вашингтон, поскольку Хашкаджи выбрал США в качестве страны-убежища.