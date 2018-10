Изгой и борец с коррупцией. Каким журналистом был Джамаль Хашкоджи и кому он мешал

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Джамаль Хашкоджи, журналист Hasan Jamali / AP

Во вторник в Эр-Рияде открывается инвестиционный форум, который фактически правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман задумал как прорывной. Он собирается презентовать участникам Future Investment Initiative свой проект реформ; на конференцию, которую неофициально называют «Давосом в пустыне», должны были приехать главы крупнейших западных компаний, банков и инвестфондов, планировалось подписание многомиллиардных контрактов. Но этого не случится. Планы сорвала гибель 59-летнего Джамаля Хашкоджи в стенах консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Сначала речь шла о его исчезновении, но затем турецкая газета Sabah сообщила об аудиозаписи, свидетельствующей, что Хашкоджи был убит, шокирующую новость подхватили мировые СМИ. В субботу телеканал Al Ekhbariya сообщил, что убийство Хашкоджи в консульстве («в драке с людьми, находившимися в здании») признал генеральный прокурор Саудовской Аравии.

Одним из первых, кто резко высказался тогда еще о пропаже Хашкоджи, был Ричард Брэнсон. Полтора года его Virgin Hyperloop One убеждала министерство транспорта Саудовской Аравии в необходимости строительства в стране сверхскоростных вакуумных поездов. Соглашение должны были подписать на конференции, которая продлится три дня. Но Брэнсон все отменил, сообщает FT. От участия в проектах или посещения Future Investment Initiative отказались руководство МВФ и Всемирного банка, руководители JPMorgan Chase, Credit Suisse, Standard Chartered, BlackRock, EL Rothschild, Blackstone, Uber, Ford Motor.

Убийство Хашкоджи изменило баланс сил на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Стабильность альянса США и Саудовской Аравии теперь под угрозой, равно как и претензии Саудовской Аравии на лидерство на Ближнем Востоке и американо-саудовские планы по сдерживанию Ирана. Главный выигравший – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который воспользовался моментом, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, поднять свой имидж на международной арене и подставить подножку саудовским притязаниям. Турция – «единственная страна, которая может возглавить мусульманский мир», заявил он на прошлой неделе, отмечает WSJ. Иран тоже среди выигравших. Он с удовольствием наблюдает, как его заклятый враг вертится под огнем международной критики.

В марте этого года попытка сорвать поставки американского вооружения Саудовской Аравии провалились в сенате 55 против 44 голосов, напоминает WSJ. Трамп по-прежнему не хочет отменять сделку на $110 млрд. Но многие сторонники саудовцев в законодательном органе пересматривают свои взгляды, пишет газета. Например, сенатор Линдси Грэхем заявил, что «MBS [Мухаммед ибн Салман] – слишком токсичная фигура. Он никогда не сможет быть лидером на мировой арене».

Слово против денег

«Мухаммед ибн Салман тратил миллионы долларов, чтобы создать себе нужный имидж, а Джамаль Хашкоджи разрушал все это несколькими словами», – говорил The New York Times (NYT) друг журналиста Азхам Тамими. Последний год вынужденный покинуть Саудовскую Аравию, Хашкоджи работал в The Washington Post. Его коллега по газете – редактор Карен Аттия рассказывает, что перед своим исчезновением он мечтал увеличить количество материалов об арабских странах. Он хотел быть не «ссыльным диссидентом», вспоминает она, а журналистом. Как-то, идя по ньюсруму, он бросил: «Надеюсь, мы сможем создать все это и на Ближнем Востоке».